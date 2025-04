Arsenal, Arteta: "Faremo un grande mercato"

Doveva essere finalmente il loro anno invece, con ogni probabilità, guarderanno ancora altri festeggiare. Quest'anno l'Arsenal ha deluso in Premier League, complice anche la valanga di infortuni che ha travolto i Gunners. Arteta nei momenti chiave della stagione si è trovato quasi spuntato, senza attaccanti, ecco perché il tecnico spagnolo ha annunciato un mercato importante: "Dobbiamo migliorare la profondità della squadra. Vogliamo migliorare certe skill e qualità che ci servono per fare un ulteriore passo in avanti. Sarà un grande mercato, sono molto eccitato". Un nome per l'attacco spesso accostato all'Arsenal e che nei prossimi mesi potrebbe tornare d'attualità è quello di Dusan Vlahovic