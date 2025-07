Arabi tentano Lewandowski, ma il polacco non lascia Barcellona

A 36 anni Robert Lewandowski è ancora uomo mercato. L'attaccante polacco, reduce da una stagione super al Barcellona, sarebbe nel mirino di diversi club del campionato saudita che, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbero sondato l'entourage per capire se il giocatore è disposto a trasferirsi già questa estate. Lewandowski ha ancora un anno di contratto con i catalani e non avrebbe però alcuna intenzione di lasciare la Spagna: il giocatore è molto contento della sua sistemazione e anche la famiglia è integrata nella vita quotidiana della capitale catalana. Ulteriore motivazione a non lasciare i blaugrana è la stagione che il polacco si è appena messo alle spalle, nonostante gli anni con 42 gol segnati. Il Barca però teme i milioni che gli arabi sono pronti a mettere sul piatto, con proposte di contratti lunghi a cifre stellari.