Mercato

Anche il Como ufficializza Morata: "Darò il 200%"

12 Ago 2025 - 20:01

Il Como ha ufficializzato l'arrivo di Alvaro Morata in prestito dal Milan. "Il Como 1907 annuncia l'arrivo, in prestito con obbligo di riscatto, di Álvaro Morata. Attaccante formatosi in alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva con una carriera che spazia tra Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid, Milan e nazionale spagnola", scrive il club lombardo nella nota pubblicata sul suo sito web. "Sono davvero felice di essere arrivato al Como. L'anno scorso, giocando contro di loro, ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c'è molta ambizione. Prometto ai tifosi e alla società che darò il 200% in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l'ora di indossare questa maglia", le prime parole dell'attaccante spagnolo. L'operazione è stata confermata anche dal Milan. "Ac Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Álvaro Morata al Galatasaray Sk. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo, con obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni", annuncia la società rossonera.

