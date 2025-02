Weston McKennie, secondo quanto riporta la stampa spagnola, è diventato un obiettivo di mercato del Barcellona per la prossima estate. Il centrocampista statunitense per la seconda stagione consecutiva è passato dall'essere un giocatore fuori dalla lista a diventare uno dei pezzi chiave tra i titolari, ma il futuro potrebbe non essere bianconero. Il Barcellona è pronto a fare un'offerta alla società bianconera.