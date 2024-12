Ancelotti: "Io alla Roma? Per ora penso al Real Madrid"

"La Roma? Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport su Radio1, commenta l'esonero di Paulo Fonseca dal Milan. "Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono ovviamente molto legato alla Roma, dove ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro", ha aggiunto. "A Madrid il cerchio non si chiude mai, tra otto giorni c'è già un nuovo obiettivo che è la Supercoppa. Ma questo è un bene perché ti tiene motivato", ha detto. "Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare", ha concluso.