Ancelotti-Brasile sempre più vicini

Emissari della Federcalcio brasiliana sono in Spagna per incontrare nuovamente Ancelotti e ci rimarranno anche nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’accordo per far diventare il tecnico italiano ct del Brasile. Stando a quanto riportano i media locali, ci sarebbe grande ottimismo e la nazionale verdeoro vorrebbe che Ancelotti arrivasse prima dell'inizio del Mondiale per Club che impegnerà il Real dal 14 giugno fino al 15 luglio in caso di finale (e di cui Mediaset offrirà la visione del migliore match della giornata).