Amorim: "Maguire resta allo United, per Zirkzee momento difficile"

Il Manchester United attiverà un'estensione di un anno del contratto di Harry Maguire per tenere il difensore all'Old Trafford fino alla fine della stagione 2025-26. Lo ha annunciato venerdì il manager Ruben Amorim. L'accordo di Maguire sarebbe dovuto scadere alla fine di questa stagione. Amorim ha confermato la decisione del club in una conferenza stampa, dicendo: "Ho parlato con lui questa mattina e gli ho detto che deve migliorare in campo, ma abbiamo molto bisogno di lui. Inoltre, deve migliorare come leader. Sappiamo tutti la situazione che ha avuto qui, ma abbiamo molto bisogno di lui in questo momento, quindi attiveremo, con gioia, l'opzione per lui". Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, ancora il tecnico dello United ha detto: "La sua situazione è la stessa di altri giocatori, ha vissuto una situazione difficile durante la partita ma sono cose che succedono, i calciatori sanno che fa parte del gioco". Infine Amorim ha anche detto che l'ala Amad Diallo è vicino a prolungare il suo contratto.