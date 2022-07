Altro no alla Juve, Koulibaly in direzione... Londra: vicinissimo al Chelsea

NAPOLI

Il senegalese prossimo al trasferimento in Premier: i Blues alzano l'offerta a 40 milioni

Kalidou Koulibaly è molto vicino al Chelsea: nel giorno in cui era atteso dai tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro, il difensore senegalese sembra invece prendere la strada per Londra, destinazione Stamford Bridge. Nel primo pomeriggio, Kalidou è stato infatti informato dal suo procuratore del rilancio dei londinesi, che avrebbero alzato l'offerta a 40 milioni (offerta che soddisfa le richieste di De Laurentiis) dando il suo consenso di massima al trasferimento. Altro no, invece, alle lusinghe della Juve. Per il momento dal club azzurro trapela però che una offerta ufficiale dei londinesi non sia ancora arrivata e che il giocatore sia per il momento atteso in ritiro al più tardi mercoledì.

La nuova proprietà americana del Chelsea sarebbe comunque pronta da un lato a soddisfare le richieste del club campano offrendo 40 milioni come richiesto da AdL e dall'altro avrebbe già convinto il giocatore con un ingaggio di 9 milioni più bonus a stagione per quattro anni, tre in più rispetto a quanto proposto dal Napoli. Inutile anche un tentativo in extremis della Juve: il senegalese per l'ennesima volta ha escluso la possibilità di trasferirsi a Torino, un gesto di estremo rispetto per quei tifosi che aveva abbracciato per la prima volta nell'ormai lontano 2014. Dopo 317 partite e 14 gol, l'avventura di Koulibaly a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta dunque per concludersi. Londra e Stamford Bridge sono pronti ad accoglierlo.