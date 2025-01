Altafini: "Non rinuncerei mai a un gioocatore come Vlahovic"

"Non rinuncerei mai ad un attaccante forte come Vlahovic. Può non giocare al meglio per 89 minuti, ma poi in un minuti ti può risolvere la partita. Anche Lukaku è stato criticato per lo stesso motivo, ma intanto è un giocatore che lavora per la squadra. Giocatori come Vlahovic, Lukaku, Leao non devono mai uscire dal campo". Così José Altafini, ex grande attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul Napoli capolista in campionato. "Il miglior attaccante in Italia? Mi piacciono Lukaku, Vlahovic, Leao e Retegui. E sono un grande fan di Raspadori, mi spiace che venga sfruttato poco", ha aggiunto. Quanto agli addii eccellenti e al suo passaggio nel 1972 dal Napoli alla Juve ha chiosato: "Core 'ngrato è quello che va via e lascia la squadra. Io non ho lasciato la squadra. Avevo un contratto che finiva a giugno ed ero libero. Nessuno mi ha detto di rimanere a Napoli. In quel momento si erano interessate Fiorentina, Roma, Juve e Sampdoria. Non sono andato via come Higuain, venduto per 90 milioni. Sono andato via perché nessuno mi ha trattenuto. Core 'ngrato sono loro, non io".