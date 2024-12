Allegri tra l'America e... l'Inghilterra: "Il mio inglese? Molto bene direi..."

Per ora si gode il suo anno sabbatico, ma il futuro di Max Allegri, reduce dall'addio alla Juventus, potrebbe essere lontano dall'Italia. Il tecnico toscano è stato più volte accostato al West Ham in queste settimane anche se, complice la vittoria nell'ultimo turno di Premier contro il Wolverhampton, la panchina di Julien Lopetegui sembrerebbe per il momento salva. La chiamata del calcio inglese, però, continua ad affascinarlo tanto che, a precisa domanda, Allegri ha spiegato: "Come va con l'inglese? Molto bene direi...". Insomma, in attesa di un'occasione l'ex Juve continua la preparazione... E il West Ham? La risposta, in questo caso, è stata evasiva: "Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita", ha scherzato.