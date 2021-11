Alla scoperta di Julian Alvarez: il gioiello del River che ha stregato Milan e Juve

MERCATO

Anche la Fiorentina e le big d’Europa sul giovane talento argentino, il suo contratto è in scadenza a dicembre 2022

“Il suo sviluppo al momento non ha limiti. Era da tanto che non vedevamo un giocatore così in Argentina“. Il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito, esalta Julian Alvarez, le cui scintillanti prestazioni stanno catalizzando le attenzioni di mezza Europa. Tutti vogliono l’attaccante argentino classe 2000, fresco vincitore della Copa America e autore quest’anno di 15 gol e 6 assist in 16 partite con la maglia dei Millionarios. Il suo contratto col River è in scadenza a dicembre del 2022 e rappresenta quindi una ghiotta occasione per tutte le big d’Europa. Getty Images

In Italia lo seguono con attenzione Fiorentina, Milan e Juventus, alla ricerca di un profilo in grado di agire sia da centravanti puro che da seconda punta. Elegante e potente, dotato di un gran destro che lo rende pericoloso anche da fuori area e su calcio di punizione, Alvarez è cresciuto nel vivaio del River Plate, dove ha compiuto tutta la trafila dal settore giovanile alla prima squadra.

Ad oggi conta 88 presenze, 27 gol e 23 assist con i Millonairios, con cui debuttò nel 2018 nella finale di Copa Libertadores contro il Boca, e nonostante la giovane età può già vantare un palmarès pazzesco: una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America.

A 20 anni ha già dimostrato grande personalità, ha vinto tanto, ha fatto parte del gruppo della nazionale argentina con Messi e Di Maria e i numeri che sta collezionando con la maglia del River hanno convinto tutti. A rendere ancora più interessante l’attaccante classe 2000 è poi la sua situazione contrattuale: Alvarez ha infatti una clausola rescissoria da 25 milioni, ma è in scadenza a fine 2022, quindi potrebbe bastare una cifra inferiore per portarlo via da Buenos Aires.

L’asta è già cominciata, Milan e Juve sono alla finestra, ma da quanto scrivono in Argentina sembra che il ragazzo non voglia lasciare il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta a parametro zero e il River sta provando a blindarlo: “Ora che il suo agente è rientrato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlare per provare a raggiungere un buon accordo che porti alla permanenza con noi di Julian – ha detto Jorge Brito - È giovane, è cresciuto molto, il mondo parla di lui e c’è un Mondiale l’anno prossimo. Cerchiamo di cedere un giocatore quando ha raggiunto il suo massimo potenziale, in un momento che sia positivo per lui e per il club. Ma crediamo che per Alvarez questo momento non sia ancora arrivato“.