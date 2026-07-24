Alajbegovic, allarme blu per le italiane: Chelsea all'assalto del bosniaco che interessa a Juve, Atalanta e Fiorentina

24 Lug 2026 - 20:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Kerim Alajbegovic al Chelsea? Non è fatta, non ancora, ma c'è grande interesse dei londinesi per il bosniaco classe 2007. I Blues hanno contattato direttamente il Bayer Leverkusen, sono disposti ad accontentare il club e il giocatore per le cifre. Si parla di meno di 34 milioni di euro: ora la palla passa al giocatore, che è sul taccuino dell'Atalanta, della Juventus e della Fiorentina. L'esterno ha riscosso anche la grande stima di Zlatan Ibrahimovic, che vorrebbe portarlo al Milan, ma non ci sono stati sviluppi in questo senso nelle ultime settimane.

Ultimi video

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:59
Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

01:29
In gol e in esubero

Inter, Frattesi e l'estate "da esubero"

02:19
Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

01:44
Lasciarsi o proseguire

Lasciarsi o proseguire

00:16
CAMARDA VA A FIRMARE MCH

Camarda a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino al 2031

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

I più visti di Mercato

Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

DICH MANNA SU LUKAKU E DR BRUYNE 23/07 SRV

Manna: "De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…"

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:51
Napoli, parla l'agente di Lukaku: "Romelu è un top player, difficile accettare che sia il vice di qualcuno"
23:35
Acerbi, parla l'agente: "Futuro? Dopo Lazio e Inter le aspettative sono alte"
23:34
Real Madrid, l'obiettivo a sorpresa è Yan Diomandé: trattativa in corso con il Lipsia
21:36
Roma, sfuma definitivamente Summerville: è ufficiale il trasferimento dell'esterno all'Al Hilal
20:44
Torino: fatta per il portiere Perri, arriva nel weekend