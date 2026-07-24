Alajbegovic, allarme blu per le italiane: Chelsea all'assalto del bosniaco che interessa a Juve, Atalanta e Fiorentina

Kerim Alajbegovic al Chelsea? Non è fatta, non ancora, ma c'è grande interesse dei londinesi per il bosniaco classe 2007. I Blues hanno contattato direttamente il Bayer Leverkusen, sono disposti ad accontentare il club e il giocatore per le cifre. Si parla di meno di 34 milioni di euro: ora la palla passa al giocatore, che è sul taccuino dell'Atalanta, della Juventus e della Fiorentina. L'esterno ha riscosso anche la grande stima di Zlatan Ibrahimovic, che vorrebbe portarlo al Milan, ma non ci sono stati sviluppi in questo senso nelle ultime settimane.