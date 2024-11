AL AIN, ADESSO È UFFICIALE: JARDIM AL POSTO DI CRESPO IN PANCHINA

L'Al Ain, club degli Emirati Arabi, ha rescisso il contyrattio con con il tecnico argentino Hernan Crespo, sostituito dall'allenatore portoghese Leonardo Jardim fino alla fine del Mondiale per club 2025. L'ex attaccante di Inter, Lazio, Milan e Parma era stato ingaggiato l'8 novembre del 2023 andando a sostituire l'olandese Alfred Schreuder. Ha portato la squadra al terzo posto finale in campionato ed alla vittoria in AFC Champions League, la seconda volta per la storia del club. E' stato dunque esonerato a distanza di un anno dal suo arrivo, complice un avvio negativo in stagione e l'uscita dalla Coppa Intercontinentale dopo la sconfitta per 3-0 contro gli egiziani dell'Al-Ahly.