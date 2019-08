"Mi piacerebbe, ma a chi non piacerebbe questa idea! Però Kevin è un giocatore dell'Udinese e credo che resterà a Udine. So che le due società in passato hanno fatto operazioni, anche importanti, ma spetta a loro decidere se Lasagna può andar via da Udine e se può far parte del progetto Napoli". Lo ha detto ai microfoni di 'Radio Marte' Massimo Briaschi, procuratore di Lasagna, sulle voci di mercato relative al suo assistito, accostato al club azzurro.