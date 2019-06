ADL: "JAMES RODRIGUEZ COSTOSISSIMO, MA..."

19/06/2019

"James Rodriguez è un desiderio di Ancelotti, ma non so se ci serve al 100%. È costosissimo: stiamo andando avanti nella trattativa con Mendes. Se dobbiamo fare un sacrificio lo faremo L'alternativa è Lozano, stiamo parlando con Raiola. Dobbiamo vendere per poter comprare. Manolas? Raul Albiol vuole andare via e quindi lui potrebbe essere il sostituto. Mi hanno detto ce ha problema caratteriali e bisogna verificare questo aspetto", così Aurelio De Laurentiis a 360° sul mercato del Napoli a Radio Kiss Kiss.