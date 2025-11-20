Yamal e Oppo lanciano un progetto per sostenere i bambini della città natale di Lamine

Un progetto che celebra le radici di Lamine Yamal e supporta i bambini del suo quartiere attraverso donazioni, creatività e momenti di crescita
© Ufficio Stampa
OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ha da poco svelato il suo progetto di responsabilità sociale d’impresa, “The New Generation”, insieme a Lamine Yamal. L’iniziativa ha l’obiettivo di ispirare e sostenere i giovani attraverso la musica, l’arte e lo sport.
A settembre, OPPO e la madre di Lamine, Sheila Ebana, sono stati protagonisti di una campagna speciale che includeva un workshop creativo presso la scuola elementare di Lamine a Granollers. Durante la giornata sono state organizzate attività artistiche e i bambini del club calcistico La Torreta sono stati invitati a partecipare alla creazione di un murale collettivo. Inoltre, OPPO ha donato attrezzature sportive, strumenti musicali e dispositivi tecnologici alle istituzioni coinvolte.
“Per OPPO, la tecnologia deve permettere ai giovani di sognare, creare e crescere. È la responsabilità che ci assumiamo come brand tecnologico globale. Insieme a Lamine, abbiamo trasformato questa visione in realtà, sostenendo la comunità in cui è cresciuto tramite musica, arte e calcio”, afferma Kevin Cho, CEO di OPPO Spagna e Portogallo.
Durante le attività, Lamine ha sorpreso i bambini con un video speciale in cui li invita a prendere parte al progetto. Il murale creato con i bambini riflette il percorso e i valori di Lamine, integrando la sua storia nel cuore di Granollers e di La Torreta, diventando parte della cultura del quartiere.
Inoltre, OPPO ha invitato cinque giovani giocatori della prima squadra calcistica di Lamine Yamal alla partita della UEFA Champions League tra FC Barcelona e Olympiacos, offrendo loro un’esperienza unica.
Con “The New Generation”, OPPO compie il suo primo passo in Spagna nel suo impegno a incoraggiare i bambini nello sport, nella musica e nell’arte. L’azienda riafferma così il proprio obiettivo di continuare a sostenere le nuove generazioni attraverso tecnologia e innovazione.
