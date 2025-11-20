Yamal e Oppo lanciano un progetto per sostenere i bambini della città natale di Lamine

A settembre, OPPO e la madre di Lamine, Sheila Ebana, sono stati protagonisti di una campagna speciale che includeva un workshop creativo presso la scuola elementare di Lamine a Granollers. Durante la giornata sono state organizzate attività artistiche e i bambini del club calcistico La Torreta sono stati invitati a partecipare alla creazione di un murale collettivo. Inoltre, OPPO ha donato attrezzature sportive, strumenti musicali e dispositivi tecnologici alle istituzioni coinvolte.