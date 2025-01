Xiaomi partner di Red Bull Ibiza Royale: tecnologia e avventura

La partnership tra Xiaomi e Red Bull Ibiza Royale va oltre la competizione in sé: saranno infatti coinvolti anche brand locali, 11 team Xiaomi KOL e verranno prodotti contenuti di alta qualità in mercati chiave come Spagna, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Turchia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Brasile e Cile. Queste iniziative mirano a entrare in contatto con il pubblico globale di Xiaomi e a rafforzare l'impegno del marchio nell'offrire esperienze innovative.