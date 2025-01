Xiaomi lancia la Redmi Note 14 Series: specifiche, prezzi e disponibilità

I modelli Pro presentano una struttura "All-Star Armor", che include un telaio composito in alluminio ad alta resistenza, schiuma assorbente e materiali ammortizzanti in polimero per migliorare la resistenza alle cadute. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 dei modelli Pro garantisce ulteriore resistenza ai graffi, mentre il retro è disponibile in vetro Corning Gorilla Glass 7i o pelle vegana su Redmi Note 14 Pro+ 5G.