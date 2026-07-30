Vibram Megagrip Elite spinge al limite le prestazioni della nuova Merrel MTL SpeedARC Peak

Vibram continua ad ampliare le applicazioni di Megagrip Elite, il compound ad alte prestazioni sviluppato per il trail running e pensato per rispondere alle esigenze degli atleti professionisti. Tra i più recenti modelli a integrare questa tecnologia, emerge la nuova Merrell MTL SpeedARC Peak, scarpa racing progettata dal Merrell Test Lab (MTL).
Presentata da Vibram nel 2025 come evoluzione della celebre mescola Megagrip, riferimento assoluto per aderenza e prestazioni su superfici asciutte e bagnate, Vibram Megagrip Elite rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca dell’azienda nel segmento outdoor. La nuova formulazione nasce con l’obiettivo di raggiungere standard ancora più elevati di grip, controllo e precisione, rispondendo alle richieste di una disciplina in continua evoluzione come il trail running, dove velocità, sicurezza e capacità di adattamento ai terreni più impegnativi sono elementi fondamentali della performance.
Frutto di anni di ricerca e sviluppo condotti dal reparto R&D Vibram attraverso test in laboratorio e sul campo insieme ad atleti professionisti, Megagrip Elite racchiude oltre 80 anni di esperienza Vibram nella progettazione di suole in gomma ad alte prestazioni. Questa mescola è stata sviluppata per garantire massima stabilità e controllo anche nelle condizioni più tecniche, offrendo un grip efficace.
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Accanto alle attività sportive, il programma ha riservato spazio anche all'approfondimento culturale, con la proiezione dei documentari dedicati alle storie dei due atleti e iniziative incentrate sul benessere e sul movimento naturale, principi alla base della tecnologia barefoot delle iconiche Vibram FiveFingers.
L’adozione di Vibram Megagrip Elite sulla nuova Merrell MTL SpeedARC Peak conferma il ruolo di Vibram come partner tecnologico nello sviluppo di calzature dedicate al trail running racing. La nuova scarpa Merrell nasce da un processo di progettazione durato cinque anni e integra un sistema composto da intersuola SpeedARC™, doppia schiuma FloatPro™ e piastra Carbon Fiber FlexPlate™, completato dalla suola con tecnologia Vibram Megagrip Elite, studiata per offrire prestazioni elevate sui terreni più tecnici.
Grazie alla sua expertise e know-how, Vibram continua a investire nella ricerca di materiali e mescole innovative, collaborando con i principali marchi outdoor per sviluppare tecnologie capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’integrazione di Megagrip Elite sulla nuova Merrell MTL SpeedARC Peak rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso dall’azienda nello sviluppo di soluzioni dedicate alle competizioni e al trail running di alto livello.
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