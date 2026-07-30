Vibram Megagrip Elite spinge al limite le prestazioni della nuova Merrel MTL SpeedARC Peak

Presentata da Vibram nel 2025 come evoluzione della celebre mescola Megagrip, riferimento assoluto per aderenza e prestazioni su superfici asciutte e bagnate, Vibram Megagrip Elite rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca dell’azienda nel segmento outdoor. La nuova formulazione nasce con l’obiettivo di raggiungere standard ancora più elevati di grip, controllo e precisione, rispondendo alle richieste di una disciplina in continua evoluzione come il trail running, dove velocità, sicurezza e capacità di adattamento ai terreni più impegnativi sono elementi fondamentali della performance.