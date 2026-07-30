Juventus, Rouhi torna in prestito alla Carrarese

Secondo prestito consecutivo alla Carrarese per Jonas Rouhi, che dopo aver giocato con la squadra toscana nella seconda parte della stagione 2025/26, passa di nuovo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 nel club che milita in Serie B.
L’esterno svedese classe 2004, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, ha giocato complessivamente 39 partite in tutte le competizioni con la Juventus Next Gen prima del passaggio in Prima Squadra. Con la Carrarese, dallo scorso gennaio, ha raccolto 15 presenze in Serie B, realizzando anche un gol.
Ora Jonas è pronto per questa nuova avventura: buona fortuna!