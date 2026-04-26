Una nuova partnership nelle Dolomiti: Fondazione Cortina insieme a Karpos
Tra le prime iniziative un ambizioso progetto di valorizzazione dei sentieri delle Dolomiti Ampezzanedi Redazione
© Fondazione Cortina/Karpos Press Office
Fondazione Cortina annuncia una partnership triennale con Karpos, brand tecnico outdoor nato nel 2007 e oggi punto di riferimento a livello internazionale. Un'alleanza che nasce da una visione condivisa e da un legame autentico con la montagna, elemento identitario che unisce le due realtà.
La collaborazione prende infatti forma nel cuore delle Dolomiti e si fonda su valori comuni: il rispetto per il territorio alpino, la passione per lo sport e l'attenzione verso le comunità che vivono e lavorano in quota. Un patrimonio culturale e umano che Fondazione Cortina promuove da anni e che Karpos traduce nella propria vocazione tecnica e innovativa.
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Al centro della partnership c'è una forte attenzione alla performance. Riferimento nell'abbigliamento tecnico per sci alpinismo, trekking, trailrunning e arrampicata, Karpos sviluppa prodotti pensati per accompagnare atleti e appassionati in ogni condizione. Una filosofia che si integra naturalmente con l'impegno di Fondazione Cortina nella promozione dello sport di alto livello, nell'organizzazione di eventi internazionali e anche nell’impegno per rendere lo sport e le competizioni sempre più accessibili e inclusivi.
Oltre alla dimensione sportiva, la partnership si distingue per una visione ampia della sostenibilità, intesa non solo come tutela ambientale ma anche come valorizzazione delle persone: atleti, giovani, professionisti e l'intera comunità che rendono unico il territorio montano e che nei passati eventi sportivi - in primis i recenti Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - hanno fatto la differenza.
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Stefano Longo (Predidente di Fondazione Cortina)
“Questa partnership rappresenta per noi un passo naturale. Con Karpos condividiamo radici profonde nel territorio dolomitico e una visione comune che mette al centro lo sport e, soprattutto, le persone, che vivono e rendono unica la montagna ogni giorno. Karpos sarà al nostro fianco nei prossimi appuntamenti sportivi e realizzerà, inoltre, le divise ufficiali del personale di Fondazione Cortina per il prossimo triennio. Stiamo comunque già lavorando anche a nuovi progetti condivisi che esprimono pienamente la nostra comunione di valori, con l’obiettivo di generare un impatto positivo per il territorio”.
Alessio Cremonese (Presidente Esecutivo MCV Group)
“La stretta di mano con Fondazione Cortina è stata una tappa autentica, quasi automatica, per Karpos. Le Dolomiti sono la culla del nostro DNA outdoor, e questa collaborazione è una nuova occasione per tornare tra le montagne che sono per noi casa. I rapporti con la Fondazione sono radicati da qualche anno, grazie a una visione comune in cui la tecnicità va di pari passo con la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. E’ proprio il valore umano ciò che ci unisce: siamo gente di montagna e vogliamo renderla accessibile a chiunque, soprattutto a chi deve vincere i propri limiti personali prima di superare quelli sportivi. Nel 2024, la prima sinergia tra le nostre realtà, in occasione della Cortina Skimo Cup - valevole per le finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo - ci aveva dato la dimostrazione di poter allargare gli orizzonti della partnership. Insieme ci siamo posti ora l’obiettivo di continuare a diffondere il patrimonio di queste cime iconiche, in modo che chiunque possa vivere in prima persona la magia dei luoghi in cui è stata scritta la storia degli sport invernali. Un impegno che prosegue anche nella stagione estiva, con un nuovo progetto ambizioso che valorizza i sentieri delle Dolomiti Ampezzane. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso!”.
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Fondazione Cortina è l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi della Regina delle Dolomiti, nonché braccio operativo regionale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Fondata da Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo, ha lo scopo di organizzare e promuovere attività, eventi e iniziative che possano inserirsi in una cornice complessiva di potenziamento e valorizzazione dell’intera area veneta, in sinergia con le realtà territoriali: Associazione Albergatori, Consorzio Impianti a Fune (Cortina Ski World) e Sci Club Cortina. A questo fine, Fondazione sviluppa collaborazioni strategiche e partnership con importanti aziende e consorzi privati, fungendo da vera e propria piattaforma di coinvolgimento. I partner interessati sono: Almaviva, Coca-Cola, Prosecco DOC, Cortinabanca e Banca IFIS. Karpos, Powerade, Forst, Forno d’Asolo, Unifarco, La Cooperativa di Cortina, McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, PWC, Atomic, Liski, Beyfin S.p.a., Parkforfun, Busforfun, DBA, VISA, Streetvox e Arzanà; con il supporto di: Appodia, Cilento, Exclama e Trudi.
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