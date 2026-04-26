Una nuova partnership nelle Dolomiti: Fondazione Cortina insieme a Karpos

Fondazione Cortina è l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi della Regina delle Dolomiti, nonché braccio operativo regionale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Fondata da Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo, ha lo scopo di organizzare e promuovere attività, eventi e iniziative che possano inserirsi in una cornice complessiva di potenziamento e valorizzazione dell’intera area veneta, in sinergia con le realtà territoriali: Associazione Albergatori, Consorzio Impianti a Fune (Cortina Ski World) e Sci Club Cortina. A questo fine, Fondazione sviluppa collaborazioni strategiche e partnership con importanti aziende e consorzi privati, fungendo da vera e propria piattaforma di coinvolgimento. I partner interessati sono: Almaviva, Coca-Cola, Prosecco DOC, Cortinabanca e Banca IFIS. Karpos, Powerade, Forst, Forno d’Asolo, Unifarco, La Cooperativa di Cortina, McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, PWC, Atomic, Liski, Beyfin S.p.a., Parkforfun, Busforfun, DBA, VISA, Streetvox e Arzanà; con il supporto di: Appodia, Cilento, Exclama e Trudi.

Community

Corporate Press Offi ce