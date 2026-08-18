Una nuova alba: ASICS presenta la Rise&Shine Collection e la nuova Sonicblast 2

ASICS presenta la RISE&SHINE COLLECTION, una collezione ispirata all’energia, alla positività e alla sensazione di benessere mentale che derivano dal movimento all’alba. Accanto a nuove colorazioni ispirate al sorgere del sole applicate ad alcune delle scarpe da running più iconiche di ASICS, la collezione introduce la nuova scarpa SONICBLAST 2, progettata per offrire un’esperienza di corsa ancora più leggera, energica e reattiva.
Pensata per supportare ogni tipologia di runner, la RISE&SHINE COLLECTION riunisce otto iconiche scarpe da running ASICS, ciascuna reinterpretata attraverso vivaci colorazioni ispirate all’alba. Radicata nel rituale del movimento mattutino, la collezione celebra l’impatto positivo che l’attività fisica può avere sia sul corpo sia sulla mente.
© ASICS Ufficio Stampa
La nuova SONICBLAST 2
Al centro della collezione troviamo la nuova scarpa SONICBLAST 2, l’ultima evoluzione dell’energetica super trainer di ASICS, progettata per offrire un’esperienza di corsa ancora più leggera, reattiva e dinamica. Il nuovo modello presenta una ASTROPLATE a forcella ridisegnata, una tecnologia unica del modello SONICBLAST all’interno della famiglia BLAST, che consente all’ammortizzazione FF TURBO SQUARED di estendersi ulteriormente attraverso l’intersuola fino al modulo trampoline, garantendo una maggiore propulsione e una corsa ancora più energica. A completare questi aggiornamenti troviamo una costruzione dell’intersuola a doppia schiuma che combina l’ammortizzazione FF TURBO SQUARED e la mescola FF BLAST MAX, offrendo una fase di stacco energica e una risposta altamente reattiva. La nuova tomaia in mesh ingegnerizzato migliora traspirabilità e comfort, mentre il design complessivo risulta circa quattordici grammi più leggero rispetto al modello precedente, aiutando i runners a vivere una corsa più leggera e dinamica.
© ASICS Ufficio Stampa
Paul Lang, Senior Manager of Global Product, Performance Running Footwear di ASICS:
“Ciò che rende unica il modello SONICBLAST all’interno della famiglia BLAST è la capacità di offrire un’esperienza estremamente energica grazie alla combinazione di ammortizzazione e propulsione meccanica. Con la scarpa SONICBLAST 2 ci siamo concentrati sul perfezionamento di questa sensazione, piuttosto che su una completa reinvenzione. Ripensando la geometria della tecnologia ASTROPLATE e il modo in cui interagisce con il sistema di ammortizzazione circostante, siamo riusciti a creare una corsa più leggera, fluida e naturale, mantenendo al tempo stesso il caratteristico effetto rimbalzo che i runners hanno imparato ad associare alla linea. È un prodotto progettato per rendere ogni corsa un’esperienza ancora più entusiasmante”.
© ASICS Ufficio Stampa
La RISE&SHINE COLLECTION
Oltre al debutto della scarpa SONICBLAST 2, la RISE&SHINE COLLECTION porta il suo linguaggio estetico ispirato all’alba su una selezione delle linee running più iconiche di ASICS, tra cui le scarpe SUPERBLAST 3, MEGABLAST, NOVABLAST 6, GEL-NIMBUS 28, GEL-CUMULUS 28, GEL-KAYANO 33 e GT-2000 15. Ogni modello è stato reinterpretato attraverso colorazioni vivaci ispirate alle tonalità mutevoli dell’alba celebrando l’energia, l’ottimismo e il senso di possibilità che il movimento può generare all’inizio di una nuova giornata.
© ASICS Ufficio Stampa
Lindsay Fattlar, Senior Manager of Performance Running Global Color di ASICS:
“L’alba è uno dei momenti più significativi della giornata di un runner. Rappresenta possibilità, rinnovamento e la scelta di dedicare tempo a sé stessi prima che inizi la giornata. Nello sviluppare la RISE&SHINE COLLECTION, abbiamo voluto catturare non solo i colori dell’alba, ma anche la sensazione che essa trasmette. La palette cromatica si evolve lungo tutta la collezione proprio come il cielo cambia durante il corso della mattina, riflettendo l’ottimismo e lo slancio che il movimento è in grado di liberare”.
La RISE&SHINE COLLECTION - inclusa la scarpa SONICBLAST 2 - sarà disponibile a livello globale da martedì 1. settembre 2026. Per maggiori informazioni sulla collezione, potete visitare la pagina web https://www.asics.com