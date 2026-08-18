Una nuova alba: ASICS presenta la Rise&Shine Collection e la nuova Sonicblast 2

“Ciò che rende unica il modello SONICBLAST all’interno della famiglia BLAST è la capacità di offrire un’esperienza estremamente energica grazie alla combinazione di ammortizzazione e propulsione meccanica. Con la scarpa SONICBLAST 2 ci siamo concentrati sul perfezionamento di questa sensazione, piuttosto che su una completa reinvenzione. Ripensando la geometria della tecnologia ASTROPLATE e il modo in cui interagisce con il sistema di ammortizzazione circostante, siamo riusciti a creare una corsa più leggera, fluida e naturale, mantenendo al tempo stesso il caratteristico effetto rimbalzo che i runners hanno imparato ad associare alla linea. È un prodotto progettato per rendere ogni corsa un’esperienza ancora più entusiasmante”.