Argentina, Lautaro Martinez verso la panchina con l'Egitto

07 Lug 2026 - 15:17
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Lautaro Martinez non dovrebbe partire dal 1' in occasione della sfida tra Argentina ed Egitto in programma oggi alle 18 ai Mondiali. Al suo posto dovrebbe esserci Julian Alvarez al fianco di Messi.    

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