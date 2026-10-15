Torna Como Fun: fumetti, videogiochi, cosplay e grandi ospiti per l'edizione autunnale

Accanto alla musica, nella giornata di sabato Como Fun propone incontri con alcuni dei volti più amati del mondo

del doppiaggio, da Marco Vivio - voce italiana di Clark Kent in Smallville - fino al panel dedicato al doppiaggio

di House of The Dragon, con le due voci protagoniste di Letizia Ciampa e Giulia Franceschetti -

rispettivamente Daenerys e Rhaenyra -. Nella giornata di domenica spazio anche alla cultura nata nel mondo del

web, con l’arrivo di uno dei volti più popolari del momento: Lollo Lacustre, content creator, streamer e gamer

che negli anni ha costruito una grande community di appassionati.

Con una proposta varia che unisce intrattenimento, spettacolo, musica e gioco, Como Fun si prepara a riportare

Lariofiere al centro della scena per un intero weekend, confermando la propria crescita e il forte legame con un

pubblico sempre più ampio e trasversale.