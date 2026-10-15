Torna Como Fun: fumetti, videogiochi, cosplay e grandi ospiti per l'edizione autunnale

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Como Fun è pronta a tornare protagonista a Lariofiere di Erba sabato 17 e domenica 18 ottobre. Dopo il crescente
successo delle ultime edizioni, la kermesse dedicata all’intrattenimento in ogni sua forma si presenta con un
format sempre più ampio e originale. Un grande evento intergenerazionale, capace di parlare a segmenti di
pubblico diversi attraverso linguaggi e passioni comuni.
Ospiti speciali di questa edizione saranno due volti molto amati nella cinematografia degli anni novanta e
duemila: Christopher Lloyd, conosciuto da diverse generazioni come Doc Emmett Brown di Ritorno al Futuro, e
Tom Welling, Clark Kent della serie Smallville. Saranno presenti entrambe le giornate per incontrare i fan per
foto, autografi e un’intervista sul palco aperta a tutti i visitatori della fiera, in cui scoprire i retroscena della loro
carriera.
Al cuore dell’evento la vasta mostra mercato con oltre 150 espositori, che propongono fumetti, manga, gadget a
tema nerd, action figures, carte collezionabili, accessori per cosplay e molto altro, offrendo un panorama completo
per collezionisti, curiosi e famiglie.
Ampio spazio è dedicato al mondo del gioco, declinato in tutte le sue forme. Como Fun ospita oltre 100 cabinati
arcade originali, dando vita ad una ampia e completa rassegna di videogiochi anni Ottanta: titoli storici,
finalmente giocabili in modalità free to play, senza gettoni. Accanto a questo viaggio nella memoria, trovano
spazio anche l’area retroconsole e retrocomputer e l’area dedicata alle console di ultima generazione. A
completare l’offerta ludica, un’intera area dedicata ai giochi da tavolo, gestiti in collaborazione con le associazioni
del territorio.
Il fumetto resta uno dei pilastri di Como Fun, grazie alla artist alley in continua crescita, che ospita oltre 60 artisti,
tra autori, illustratori e fumettisti nazionali e internazionali. La creatività rimane protagonista anche nell’area
mattoncini, dove il pubblico potrà ammirare costruzioni monumentali realizzate da alcuni dei più importanti artisti
italiani del settore e divertirsi nelle aree dedicate al gioco libero.
Un ampio spazio sarà dedicato al mondo del cosplay nella Hall of Cosplay, dove tra sfilate, attività e l’attesissimo
cosplay contest si raduneranno centinaia di interpreti ispirati a film, anime, videogiochi e serie tv. Mentre una
novità di questa edizione è l’area dedicata a Superior Italian Wrestling, che porta a Como Fun lo spettacolo del
wrestling in due giornate di incontri dal vivo.
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Il palinsesto degli spettacoli rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione. Sabato 17 ottobre salirà sul
palco Cristina D’Avena, per un concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella memoria attraverso le sigle che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni. Mentre domenica 18 ottobre sarà la volta di Giorgio
Vanni, che proporrà dal vivo i grandi successi delle sigle animate, da Dragon Ball a One Piece, da Pokémon a
Detective Conan. L’offerta musicale si estende anche a due delle band indie rock più iconiche del momento:
L’Officina della Camomilla nella giornata di sabato e i The Rumpled per la giornata di domenica. Domenica si
esibirà sul palco anche BABYBEARD, la band J-Pop ormai popolare anche in Italia per i suoi live stravaganti
all’insegna del kawaii-metal.
Accanto alla musica, nella giornata di sabato Como Fun propone incontri con alcuni dei volti più amati del mondo
del doppiaggio, da Marco Vivio - voce italiana di Clark Kent in Smallville - fino al panel dedicato al doppiaggio
di House of The Dragon, con le due voci protagoniste di Letizia Ciampa e Giulia Franceschetti -
rispettivamente Daenerys e Rhaenyra -. Nella giornata di domenica spazio anche alla cultura nata nel mondo del
web, con l’arrivo di uno dei volti più popolari del momento: Lollo Lacustre, content creator, streamer e gamer
che negli anni ha costruito una grande community di appassionati.
Con una proposta varia che unisce intrattenimento, spettacolo, musica e gioco, Como Fun si prepara a riportare
Lariofiere al centro della scena per un intero weekend, confermando la propria crescita e il forte legame con un
pubblico sempre più ampio e trasversale.
Quando: sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Organizzatore: Hidden Door S.r.l.
Dove: Lariofiere, Viale Resegone, Erba (CO)
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