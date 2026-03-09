TAG Heuer, ecco l'orologio perfetto per gli amanti della F1

Il legame tra TAG Heuer e la Formula 1 è sempre più forte. Ora, per gli appassionati del circus, è arrivato l'orologio perfetto: stiamo parlando del nuovissimo Connected Calibre E5 x Formula 1 Edition. Sempre connessi con tutti i circuiti del mondo, è come avere il paddock al polso. Noi l'abbiamo provato in occasione del primo GP della stagione in Australia. Un filo diretto tra Melbourne e Milano, così si annullano le distanze. Il fuso orario non è più un problema e si è aggiornati su tutto: orari, risultati e classifiche in tempo reale, dati che arrivano direttamente dalla FIA. Un'esperienza digitale immersiva. La ghiera touchscreen, dove vi sono le varie fasi del weekend di gara, indica perfettamente cosa sta succedendo in pista.