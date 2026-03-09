TAG Heuer, ecco l'orologio perfetto per gli amanti della F1
Abbiamo provato il nuovo Connected durante il GP d'Australia
Il legame tra TAG Heuer e la Formula 1 è sempre più forte. Ora, per gli appassionati del circus, è arrivato l'orologio perfetto: stiamo parlando del nuovissimo Connected Calibre E5 x Formula 1 Edition. Sempre connessi con tutti i circuiti del mondo, è come avere il paddock al polso. Noi l'abbiamo provato in occasione del primo GP della stagione in Australia. Un filo diretto tra Melbourne e Milano, così si annullano le distanze. Il fuso orario non è più un problema e si è aggiornati su tutto: orari, risultati e classifiche in tempo reale, dati che arrivano direttamente dalla FIA. Un'esperienza digitale immersiva. La ghiera touchscreen, dove vi sono le varie fasi del weekend di gara, indica perfettamente cosa sta succedendo in pista.
© Ufficio Stampa
Uno smartwach all'ennesima potenza per tutti i tifosi F1. Un campionato che dura 24 gare e il nuovo Connected non si fa mancare nulla: TAG ha così preparato 24 interfacce diverse che riproducono i tracciati dei GP, che si settano in autonomia ad ogni gara. Un punto in movimento corre sui vari circuiti per segnare i secondi. Questi sono i quadranti digitali "Race Track".
ANCHE L'ESTETICA È DA PRIMO POSTO
Il nero e il rosso, i due colori dominanti. La cassa, da 45 mm, è in titanio: sapzzolata e sabbiata, è rivestista in DLC nero. Sulla ghiera il logo rosso F1, il cinturino ricorda il carbonio: pelle nera e cuciture rosso. Un look davvero racing. Possibile, la scelta, anche di un secondo cinturino tessile elasticizzato con chiusura a strappo, più adatto all'uso sportivo o al montaggio del sonno.
© Ufficio Stampa
TANTA TECNOLOGIA
In esclusiva per questa edizione, l’app Formula 1® porta l’intera stagione al tuo polso. Accessibile tramite una voce di menu dedicata, fornisce il calendario completo, gli orari dei Grand Prix™, i risultati e le classifiche dei piloti e delle squadre, provenienti direttamente dall'agenda ufficiale. I widget intelligenti forniscono aggiornamenti istantanei senza aprire l’app, consentendoti di rimanere sempre connesso prima, durante e dopo ogni Grand Prix™. Si tratta di una vera e propria intelligence del motorsport, sempre a portata di mano.
© Ufficio Stampa