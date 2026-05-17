Sector No Limits celebra i campioni d’italia: ecco l’orologio celebrativo per il doblete dell’inter
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Sector No Limits scende in campo con un segnatempo che profuma di vittoria. Per celebrare una stagione da incorniciare, il brand presenta una limited edition dedicata al doblete conquistato da F.C. Internazionale Milano: 21° scudetto e 10ª Coppa Italia. Un orologio dall’inconfondibile spirito sportivo, dedicato a chi vive il calcio come stile di vita.
Cuore meccanico e anima Nerazzurra: il modello è un Day-Date automatico animato dal calibro Miyota 8205, racchiuso in una cassa in acciaio da 43 mm. La lunetta in alluminio, con minuteria dedicata, mette in evidenza i due trofei vinti, trasformando ogni lettura del tempo in un richiamo ai momenti decisivi della stagione. Il quadrante blu ombré gioca con la luce, valorizzando il logo del Club posizionato a ore 12 e lo scudetto a ore 4. Indici applicati e lancette luminescenti garantiscono massima leggibilità.
Il bracciale in acciaio completa un’estetica solida e contemporanea, mentre il fondello personalizzato celebra i traguardi raggiunti con l’incisione Campioni, 21 e 10; il movimento è a vista. Anche le performance sono all’altezza del campo, con una impermeabilità fino a 100 metri. Prodotto in 1908 esemplari numerati, anno di fondazione dell’Inter, l’orologio è proposto in uno special pack che include un cinturino addizionale in silicone bicolore neroazzurro con passante personalizzato con il tricolore.
Un pezzo da collezione che racconta una cavalcata vincente, con il linguaggio deciso delle grandi imprese. Sector No Limits firma il tempo dei campioni.
Disponibile in pre-order da domenica 17 maggio, in vendita da fine luglio 2026.