Sector No Limits celebra i campioni d’italia: ecco l’orologio celebrativo per il doblete dell’inter

Il bracciale in acciaio completa un’estetica solida e contemporanea, mentre il fondello personalizzato celebra i traguardi raggiunti con l’incisione Campioni, 21 e 10; il movimento è a vista. Anche le performance sono all’altezza del campo, con una impermeabilità fino a 100 metri. Prodotto in 1908 esemplari numerati, anno di fondazione dell’Inter, l’orologio è proposto in uno special pack che include un cinturino addizionale in silicone bicolore neroazzurro con passante personalizzato con il tricolore.