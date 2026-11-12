Scoppia la "Kimi-mania": dalla pista alla carta Topp da quasi un milione di dollari

Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina indelebile nella storia della Formula 1 diventando, a soli vent'anni, il più giovane Campione del Mondo di sempre e superando il primato di Sebastian Vettel che resisteva dal 2010. Un trionfo epocale che ha acceso un entusiasmo senza confini anche fuori dai circuiti: all'indomani della conquista del titolo iridato, la domanda di memorabilia legati al pilota bolognese ha registrato un'impennata vertiginosa, con appassionati e collezionisti di tutto il mondo che fanno a gara per aggiudicarsi un pezzo di questo momento storico.



A testimoniare la portata di questa "Kimi-mania" è anche il mercato dei collezionabili sportivi, settore in costante crescita che riflette in tempo reale il valore e l’impatto culturale delle imprese sportive. Lo scorso ottobre, una carta Topps Chrome F1 del set 2025 – la Rookie Autograph SuperFractor 1/1 firmata da Antonelli prima della consacrazione a Campione del Mondo – è stata battuta all'asta da Goldin per l'incredibile cifra di 878.400 dollari. La vendita ha stabilito un primato storico, posizionandosi come la seconda carta di Formula 1® più costosa di sempre a livello mondiale e confermando come il collezionismo sia diventato un termometro capace di misurare la grandezza e il potenziale degli atleti più iconici.



A consolidare questo legame indissolubile tra F1 e collezionismo c’è Topps, che ha celebrato l'apice della stagione di Antonelli dedicandogli una serie speciale di carte Topps Now, tra cui un'esclusiva versione con autografo 1/1, e immortalando uno dei frame più emozionanti e simbolici dell'intero campionato: l'abbraccio sul podio con Max Verstappen e Lewis Hamilton che sollevano Kimi in trionfo. Non semplici carte, ma istanti iconici che permettono agli appassionati di tutto il mondo di possedere una testimonianza viva di un’impresa destinata a segnare un'epoca.



Proprio sulla scia di questa travolgente ondata di entusiasmo, debutta oggi in esclusiva online la prestigiosa collezione F1 Chrome Sapphire Edition 2026, l’attesissima declinazione premium del set Topps Chrome F1 lanciato lo scorso 15 ottobre. Caratterizzata dall'inconfondibile tecnologia metallizzata riflettente del Chromium unita a finiture Sapphire di altissima gamma, la serie fonde la fotografia ufficiale del paddock della Formula 1 con inserti tematici, autografi originali e le ricercatissime carte parallele numerate Refractor. Un rilascio che offre a fan, investitori e appassionati di motori l'opportunità di vivere da vicino l'eccellenza e il fascino della classe regina, collezionando i protagonisti di una stagione destinata a rimanere negli annali.