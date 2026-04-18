Rivoluzione sui sentieri: ACG Zegama Hike, dalle corse alle escursioni
Il nuovo e innovativo modello ridefinisce gli attuali standard sulla scorta degli insegnamenti del mondo racedi Redazione
© Nike ACG Press Office
All Conditions Gear ridefinisce il concetto di possibile nel trail con il lancio di Zegama Hike, una scarpa da hiking ad alte prestazioni pensata per sfumare i confini tra scarpe da running e scarpe da hiking. Progettata per muoversi con disinvoltura su terreni accidentati, offrendo al contempo leggerezza, reattività e comfort per tutto il giorno, Zegama Hike porta le innovazioni prestazionali più avanzate di ACG nelle scarpe da hiking. Il risultato è una scarpa pensata per ogni atleta che esige stabilità, protezione e ammortizzazione, indipendentemente dalle condizioni o dal terreno.
Zegama Hike è il primo modello da hiking della linea di scarpe ad alte prestazioni di ACG dopo la reintroduzione del marchio avvenuta a febbraio. La scarpa unisce la leggerezza e la reattività tipiche della scarpa da trail running Zegama e la resistenza e il supporto necessari per le escursioni più lunghe e impegnative, definendo un nuovo standard per le scarpe da hiking moderne.
"Zegama Hike è rivoluzionaria per ottimi motivi: porta il meglio dell'innovazione Nike nel mondo dell'hiking e offre un sistema completo che mette al centro le esigenze dell'atleta. ACG fa ciò che sa fare meglio: ideare abbigliamento tecnico e avvolgerlo nella magia esclusiva di ACG". (Brenden McAleese - Director ACG Footwear)
© Nike ACG Press Office
Alla base di Zegama Hike c'è una forma specifica per il trail con più spazio nell'avampiede e nella punta, che offre una calzata comoda per lunghe escursioni. La struttura a strati della schiuma raddoppia il comfort, con uno strato morbido e reattivo di schiuma ZoomX specifica per il trailrunning posizionato direttamente sotto il piede, avvolto da una schiuma più rigida e protettiva progettata per migliorare la resistenza e la stabilità su terreni irregolari.
Per una stabilità ottimale sui sentieri tecnici, Zegama Hike a taglio medio è dotata di un sistema di calzata avanzato, studiato per supportare al meglio il piede a ogni passo e stabilizzare tallone e caviglia su salite ripide e discese. Ogni elemento della tomaia ha una resistenza elevata grazie a inserti in gomma, rinforzi su punta e tallone e una ghetta alla caviglia che aiuta a tenere lontani i detriti, offrendo al contempo un ottimo comfort anche durante un utilizzo prolungato.
Sotto il piede, Zegama Hike è dotata della tecnologia Vibram Megagrip che offre una trazione affidabile sia su superfici bagnate che asciutte. Progettata per migliorare la stabilità e il controllo in discesa, la base più ampia e la robusta copertura in gomma aiutano atleti e atlete outdoor a muoversi con efficienza su trail ripidi e rocciosi, anche con uno zaino pesante.
Inoltre, la silhouette propone un look grintoso che va oltre quello di una tradizionale scarpa da hiking, contrapponendo le linee semplici tipiche degli scarponi da trekking a elementi di design ACG innovativi e a colorway accattivanti che si distinguono su qualsiasi trail.
© Nike ACG Press Office
ACG ha sviluppato Zegama Hike ascoltando attentamente le esigenze di atleti e atlete che praticano attività all'aperto e che cercano scarpe da hiking più leggere, in grado di offrire comfort e protezione per tutto il giorno su terreni accidentati. ACG ha testato a fondo i prototipi su trail di tutto il mondo, da lunghe escursioni in Oregon a trekking sulle Alpi, effettuando test di calzata con un run club in Corea, collaborando con un gruppo di escursionisti urbani a Los Angeles e lavorando a fianco di atleti universitari nello Utah. Nel frattempo, gli innovatori di ACG hanno testato il prototipo con escursioni di otto-dieci ore a pieno carico per offrire prestazioni costanti in condizioni reali.
Zegama Hike rappresenta la continua evoluzione della linea di scarpe ACG, progettata per offrire ad atleti e atlete outdoor la reattività, il comfort e la resistenza necessari per correre, fare escursioni ed esplorare. Progettate con il contributo diretto di atleti e atlete outdoor e testate su ogni superficie e in ogni stagione, le scarpe ACG nascono per offrire prestazioni elevate, resistenza e per distinguersi, ovunque ti porti il trail.
ACG Zegama Hike sarà disponibile dal mese di luglio 2026 su https://www.nike.com/acg e presso punti vendita selezionati.
© Nike ACG Press Office