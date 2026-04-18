Rivoluzione sui sentieri: ACG Zegama Hike, dalle corse alle escursioni

Per una stabilità ottimale sui sentieri tecnici, Zegama Hike a taglio medio è dotata di un sistema di calzata avanzato, studiato per supportare al meglio il piede a ogni passo e stabilizzare tallone e caviglia su salite ripide e discese. Ogni elemento della tomaia ha una resistenza elevata grazie a inserti in gomma, rinforzi su punta e tallone e una ghetta alla caviglia che aiuta a tenere lontani i detriti, offrendo al contempo un ottimo comfort anche durante un utilizzo prolungato.