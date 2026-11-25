Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente di gioco, con strumenti pensati per garantire un'esperienza positiva e rispettosa per tutti. Gli utenti minori di 14 anni possono accedere esclusivamente attraverso un account creato dai genitori, mentre per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni è prevista un'autorizzazione parentale per gli eventuali acquisti. La piattaforma integra inoltre sistemi di moderazione, filtri automatici sui nomi utente, controlli delle conversazioni in chat e strumenti di segnalazione per contrastare eventuali comportamenti scorretti. L'obiettivo è costruire una community accogliente, sicura e competitiva, nella quale il divertimento e il rispetto reciproco siano sempre al primo posto.