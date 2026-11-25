Il grande classico della strategia entra in una nuova era digitale, con un'esperienza ancora più coinvolgente, dinamica e ricca di novità. Da oggi, conquistare territori, mettere alla prova le proprie abilità strategiche e sfidare altri giocatori è ancora più semplice e divertente. RisiKo! Online si presenta in una veste completamente rinnovata, con nuove funzionalità, contenuti esclusivi e possibilità di personalizzazione pensate per rendere ogni partita e ogni profilo un'esperienza unica.
Disponibile su www.risikogame.it e già scelto da più di 50.000 giocatori durante la fase beta, RisiKo! Online porta il fascino intramontabile del celebre gioco da tavolo su PC, tablet e smartphone. Una piattaforma accessibile e intuitiva, progettata per coinvolgere sia gli appassionati di lunga data sia una nuova generazione di giocatori, offrendo la libertà di divertirsi ovunque e in qualsiasi momento.
RisiKo! Online conserva tutta l'identità e il fascino del gioco originale, reinterpretando attraverso uno stile grafico più moderno, curato e intuitivo. La celebre plancia torna protagonista in una versione digitale rinnovata, capace di valorizzare ogni fase della partita e rendere l'esperienza ancora più immediata e coinvolgente. I giocatori, da 3 a 5 per partita, possono scegliere i propri carrarmatini tra i sei colori iconici – blu, nero, rosso, giallo, verde e viola – e immergersi in sfide dove strategia, intuizione e capacità di adattamento continuano a fare la differenza.
Tra le novità più interessanti spiccano le partite Quick, pensate per chi desidera vivere tutta l'emozione di RisiKo! anche quando si ha poco tempo a disposizione. Grazie a una durata massima di 15 minuti e al posizionamento iniziale automatico, è possibile entrare rapidamente nel vivo dell'azione, senza rinunciare al divertimento e alla componente strategica che hanno reso celebre il gioco. Accanto alle partite Quick, la piattaforma propone anche partite standard e modalità competitive ispirate al regolamento ufficiale RisiKo! Challenge, con differenti durate e possibilità di gioco, per soddisfare sia chi cerca una sfida veloce sia chi preferisce mettere alla prova le proprie abilità in confronti più articolati.
Una delle principali innovazioni di RisiKo! Online è l'introduzione del Season Pass: disponibile a 7,99€ al mese, permette ai giocatori di ottenere, in base ai progressi raggiunti, esclusivi oggetti digitali come avatar, cornici, banner, sfondi e titoli, con cui creare un'identità personale e rendere il proprio profilo immediatamente riconoscibile all'interno della community. Ogni mese sarà disponibile un nuovo Season Pass caratterizzato da contenuti e collezioni differenti, offrendo ai giocatori nuovi obiettivi da raggiungere e ricompense da sbloccare. Il Season Pass include inoltre tutte le funzionalità del Pass Club Tornei, a 4,99€ al mese, che consente di creare partite con differenti durate, a tempo o a turni, secondo il Regolamento Tornei Ufficiali RisiKo! Challenge, e di accedere a classifiche dedicate.
A rendere ancora più ricca l'esperienza debutta anche una delle novità più interessanti della piattaforma: i RisiKoin, la nuova moneta digitale di RisiKo! Online. Ottenibili attraverso il Season Pass e specifiche azioni di gioco, i RisiKoin introducono un nuovo sistema di ricompense che accompagnerà l'evoluzione della piattaforma. Nei prossimi mesi, infatti, i giocatori potranno utilizzare i RisiKoin per acquistare oggetti digitali esclusivi, personalizzazioni aggiuntive e contenuti non disponibili nei Season Pass, ampliando ulteriormente le possibilità di rendere unico il proprio profilo.
Inolte, oltre all’acquisto sul sito risikogame.it, sono disponibili Risikocard da diversi tagli (25, 50 o 100 euro) sia nelle piattaforme di welfare più comuni sia in diversi marketplace online (quali G2A, Eneba e Mygiftcard).
La nuova piattaforma è stata progettata con diverse formule di accesso pensate per adattarsi alle esigenze e alle abitudini di ogni giocatore. La registrazione è gratuita per gli utenti maggiori di 14 anni e permette di iniziare subito a giocare attraverso il Free Pass, che include le partite Quick, le partite standard da 20 turni e l'accesso alle classifiche mensili e annuali dedicate agli utenti Free. Per chi desidera ampliare la propria esperienza è disponibile il Pass Club Tornei, mentre il Season Pass rappresenta invece la formula più completa, combinando tutte le funzionalità del Club Tornei con un sistema di progressione, ricompense digitali e contenuti esclusivi che si rinnovano ogni mese.
RisiKo! Online non è soltanto una nuova versione digitale del celebre gioco, ma anche uno spazio dedicato a una community di appassionati che condividono la passione per la strategia e la competizione. La piattaforma introduce un sistema di ranking che tiene conto sia dei risultati ottenuti sia dei comportamenti durante le partite, valorizzando l'abilità strategica, la correttezza e il rispetto degli altri giocatori. Classifiche, progressione personale, ricompense e contenuti in costante aggiornamento contribuiscono a creare un'esperienza capace di evolversi nel tempo, offrendo sempre nuovi stimoli e motivi per tornare a giocare.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente di gioco, con strumenti pensati per garantire un'esperienza positiva e rispettosa per tutti. Gli utenti minori di 14 anni possono accedere esclusivamente attraverso un account creato dai genitori, mentre per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni è prevista un'autorizzazione parentale per gli eventuali acquisti. La piattaforma integra inoltre sistemi di moderazione, filtri automatici sui nomi utente, controlli delle conversazioni in chat e strumenti di segnalazione per contrastare eventuali comportamenti scorretti. L'obiettivo è costruire una community accogliente, sicura e competitiva, nella quale il divertimento e il rispetto reciproco siano sempre al primo posto.
Con questa nuova versione, RisiKo! compie un ulteriore passo nella propria evoluzione, portando nel mondo digitale uno dei giochi di strategia più amati di sempre e arricchendolo con le dinamiche e le funzionalità dei videogiochi contemporanei. La strategia rimane quella di sempre, le possibilità di gioco, invece, si moltiplicano.
RisiKo! Online è un progetto sviluppato e gestito interamente in Italia. Il gioco è di proprietà di Spin Master, mentre lo sviluppo è curato dalla software house Smiling, che ne gestisce anche la distribuzione online.