Redmi Pad 2 Series: l'intrattenimento sempre più immersivo secondo Xiaomi

Immagini vivide e audio immersivo, pensati per il divertimento quotidiano

Redmi Pad 2 Series incorpora un ampio display 2.5K da 11 pollici, che offre dettagli in alta definizione e colori vivaci per lo streaming, la navigazione e il gaming occasionale. Con una densità di pixel di 274 ppi e un refresh rate AdaptiveSync a 90Hz, le immagini rimangono eccezionalmente fluide anche durante le scene in rapido movimento. Dotata di tecnologia DC dimming e certificazioni TÜV Rheinland per Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly, Redmi Pad 2 Series garantisce comfort visivo per tutto il giorno. A completare il display, un sistema audio a quattro altoparlanti con Dolby Atmos e Hi-Res Audio, che assicura un'esperienza sonora immersiva per musica, film e giochi.