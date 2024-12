Red Bull Indie Forge: vince The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug

Al fine di dare voce ai più promettenti team di sviluppo, Red Bull ha invitato numerosi rappresentanti dell’industria sul suo canale Twitch RedBullIT, per permettere loro, con la moderazione di Francesco Fossetti e Marco Mottura, di raccontare i propri progetti e condividere le aspettative sul futuro dell’industria. Il compito di selezionare i finalisti e il vincitore dell’iniziativa è stato affidato a una giuria d’eccezione, convocata per offrire un parere esperto su tutti gli aspetti fondamentali di un videogioco e formata da: Glenda Galliano, Game Producer in The LEGO Group; Michele Di Nardo, Publishing Producer in Raw Fury; Cristina Nava, Executive Producer in Day 4 Night; Gabriele Farina, Advisor, Investitore ed ex Senior Director of Technology di Unity; Giordano B. Torgianni, Senior Brand Marketing Manager in HoYoverse e Giulia Martino, Game Critic de Il Manifesto, FinalRound e Multiplayer. Con il contributo dei partner che hanno aderito al progetto, il primo classificato potrà fare affidamento su un prezioso supporto nella comunicazione del suo videogioco da parte di Red Bull, accompagnato da un Desktop Predator Orion 5000 messo a disposizione da Acer, due settimane di collaborazione con il Team Red di BigRock, consulenze “Team to NABA” di 12 ore curate dai docenti professionisti del Triennio Creative Technologies e playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con gli studenti dell’Accademia e un corso di specializzazione per sviluppatori di videogiochi di Digital Bros Game Academy.