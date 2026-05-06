Red Bull Basement: Foremyc vince la finale italiana e vola in Silicon Valley

Sul palco, dieci team hanno raccontato altrettanti modi di immaginare il futuro, tutti con un punto in comune: usare l’intelligenza artificiale per generare un impatto concreto.



C’è chi ripensa il rapporto con la tradizione culinaria, come Roots, che trasforma l’orto domestico in un sistema intelligente e accessibile, e chi ridefinisce il mondo dello sport, come PlayWise AI, capace di convertire video di performance sportive in dati tecnici certificati. TerraMind porta l’agricoltura verso una gestione sempre più precisa e predittiva, mentre Verità dallo Spazio osserva dall’alto per introdurre nuovi livelli di trasparenza sull’impatto ambientale delle aziende. Tessa immagina spazi che si adattano alle persone, Phantom anticipa il mercato simulando scenari e decisioni, Pathfinder AI accompagna i giovani nelle scelte più importanti della loro vita. E poi HandSTEM, che rende l’apprendimento immersivo e personalizzato; Vero, che dà valore reale alla sostenibilità nel viaggio; e Foremyc, l’idea che ha strappato il pass per la Silicon Valley e punta a proteggere le foreste grazie a dei sensori e gemelli digitali che monitorano il microclima e la presenza di insetti invasivi. Analizzando i dati con l’Ai, il sistema individua anomalie e rischi in anticipo per poter agire con tempestività.



Dieci idee diverse, una direzione comune: trasformare intuizioni in soluzioni.