Recensione Xiaomi Watch S5: autonomia da record e display top
Xiaomi Watch S5 è lo smartwatch per chi vuole tanta autonomia senza Wear OS. Analisi di display, sensori, funzioni sport e prezzodi Stefano Fiore
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Il nuovo Xiaomi Watch S5 è dedicato a chi cerca uno smartwatch dal display ampio con monitoraggio completo a livello di allenamento e salute ma preferisce non avere Wear Os a bordo (Xiaomi comunque offre un'alternativa col sistema operativo di Google: avevamo provato anche quella), il che aumenta drasticamente l'autonomia pur sacrificando qualche funzione.
La cassa, in acciaio inossidabile 316L, da 46 mm consente di avere un quadrante spazioso e una presenza decisa sul polso, la scocca - di poco sotto agli 11 millimetri - senza cinturino pesa 46 grammi e l'impermeabilità consente di immergersi fino a 5 atmosfere di profondità (circa 50 metri). Qualche riserva rimane sulla protezione dello schermo, che non utilizza il vetro zaffiro. Sul fianco dell'orologio due comandi fisici: il primo è una corona rotante dotata di una leggere vibrazione; il secondo è un pulsante rapido per accedere ai controlli da qualsiasi schermata, purtroppo non personalizzabile.
Come si comporta lo schermo?
Il display è un pannello AMOLED da 1,48 pollici con una risoluzione di 480 x 480 pixel e una luminosità massima che tocca i 2500 nit: siamo sui livellid a top gamma. A livello di personalizzazione non si sente la mancanza di uno store visto che Xiaomi offre gratuitamente moltissimi quadranti curati e ben strutturati per modificare il look del display.
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Quanto dura davvero la batteria?
La questione dell'autonomia sugli smartwatch è ancora più delicata che per gli smartphone: la batteria al silicio-carbonio da 815 mAh promette un'autonomia teorica fino a 21 giorni con una sola carica, ma servirebbero condizioni al limite per arrivare a tre settimane. Nei fatti restano comunque risultati eccellenti visto che con always on attivo e monitoraggio continuo di tutti i parametri si supera abbondantemente la settimana. Peccato solo per la basetta di ricarica, lo smartwatch va allineato con i pin e il cavo esce con Usb-A.
Quali sono le funzioni dedicate allo sport e al monitoraggio della salute?
Il monitoraggio del benessere e dell'allenamento si affida a un comparto sensori rinnovato rispetto al Watch S4 che comprende accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, barometro e un sensore per la luce. Il nuovo rilevatore ottico per il battito cardiaco migliora l'accuratezza nel calcolo delle pulsazioni, dell'ossigenazione del sangue e dell'analisi del sonno. Mancano il sensore per la temperatura della pelle e la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma. Per gli amanti dell'attività fisica sono disponibili circa 150 discipline sportive con percorsi rilevabili da un sistema satellitare a doppia banda che permette l'utilizzo di mappe offline.
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Come funziona il software?
Il sistema operativo a bordo è HyperOS 3, gestito sullo smartphone attraverso l'applicazione Mi Fitness che ormai abbiamo imparato a conoscere per pulizia e facilità di lettura. La navigazione tramite i comandi dell'orologio, invece, all'inizio può spiazzare visto che il tasto principale fa fin troppe cose (gestisce sia la conferma sia il ritorno alla schermata iniziale, lo scorrimento verticale svela le notifiche o i pannelli riassuntivi della salute) mentre il tasto secondario è bloccato sulle impostazioni rapide. Sono presenti microfono e altoparlante per rispondere alle chiamate in vivavoce, lato connettività manca il Wi-Fi ma il bluetooth è 5.4. L'interazione con lo smartphone soffre della mancanza Wear Os: le notifiche di Whatsapp non mostrano immagini, se si cancella una notifica dal telefono resta sul Watch S5.
Quanto costa Xiaomi Watch S5?
Il prezzo di listino ufficiale parte da 179 euro per le varianti base, comunque lo street price potrà rendere ulteriormente appetibile Watch S5. Uno smartwatch per chi preferisce dribblare Wear Os (per quello c'è Watch 5) ma non vuole fermarsi alle sole smart band aumentando l'apporto smart al polso grazie al display pur mantenendo un'autonomia super.