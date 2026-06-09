Recensione Xiaomi Watch S5: autonomia da record e display top

Il sistema operativo a bordo è HyperOS 3, gestito sullo smartphone attraverso l'applicazione Mi Fitness che ormai abbiamo imparato a conoscere per pulizia e facilità di lettura. La navigazione tramite i comandi dell'orologio, invece, all'inizio può spiazzare visto che il tasto principale fa fin troppe cose (gestisce sia la conferma sia il ritorno alla schermata iniziale, lo scorrimento verticale svela le notifiche o i pannelli riassuntivi della salute) mentre il tasto secondario è bloccato sulle impostazioni rapide. Sono presenti microfono e altoparlante per rispondere alle chiamate in vivavoce, lato connettività manca il Wi-Fi ma il bluetooth è 5.4. L'interazione con lo smartphone soffre della mancanza Wear Os: le notifiche di Whatsapp non mostrano immagini, se si cancella una notifica dal telefono resta sul Watch S5.