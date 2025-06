Recensione Xiaomi Smart Band 10: è sempre lei ma più bella. Con la chicca della ceramica

Non che qui non ce ne siano, sia chiaro, ma è ovvio che lo scopo di Xiaomi Smart Band 10 è quello di avere al polso un'estensione molto light dello smartphone a cui si collega via bluetooth 5.4 tramite l'app Mi Fitness: un'occhiata e via alle notifiche, monitoraggio di salute e fitness più funzioni basilari come timer, cronometro, sveglia e via dicendo. Come dicevamo, le caratteristiche tecniche riflettono quelle che già conosciamo bene, a partire dalla batteria di 233mAh che promette fino a 21 giorni di utilizzo standard, poi dipende sempre da quanto si tengono attivi i vari sensori e, soprattutto, l'Always On Display (a quel punto parlando di autonomia è più realistico stare attorno ai 10 giorni), con ricarica da 0 a 100% in un'oretta.