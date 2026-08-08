Splatoon Raiders riscrive la storia: cominciate a "splattare" in single player

La nostra curiosità era tanta, perché quando si pensa a Splatoon, la prima cosa che salta in mente sono le frenetiche e caotiche partite multiplayer online a colpi di vernice. Con Splatoon Raiders, Nintendo ha invece deciso di scuotere le fondamenta del franchise. Il risultato è un’esperienza inaspettatamente profonda e divertente, che farà la felicità di chi desiderava esplorare il mondo degli Inklings e Octolings senza lo stress della competizione online.