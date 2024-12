Platini, Baggio e terza Stella come la Champions, Perbellini: "Milan bollito di pesce, manca un visionario"

Impegno, dedizione, passione e rigore: così ha descritto la sua cucina. Parole che possono valere anche per uno sportivo. Il talento quindi non basta... E in cucina in cosa consiste il talento?

No, non basta. Vale nel calcio ma anche in cucina. Non faccio nomi ma ne ho visti tanti con il talento che si sono persi. In cucina il talento per prima cosa è il gusto, la sapienza di mettere insieme sapori e ingredienti. Non tutti ce l’hanno, qualcuno ci arriva. Il talento si coltiva e qui subentra la passione e la dedizione.