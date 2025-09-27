Piazza del Gcc Pokémon Pocket: nel cuore di Roma le illustrazioni del celebre gioco

L’installazione ‘GCC Pokémon: Megaevoluzione – L’esperienza’ e il Museo del GCC Pokémon Pocket saranno protagonisti di un tour europeo a partire da ottobre
The Pokémon Company International ha presentato la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un'installazione temporanea ispirata alle gallerie d'arte in arrivo a Roma il 30 settembre e il 1 ottobre 2025. Durante l'evento, gli Allenatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket in una mostra il cui allestimento si ispira a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. L'evento preannuncia l'arrivo del primo anniversario del GCC Pokémon Pocket e includerà attività come una caccia al tesoro, l'opportunità di fotografare le illustrazioni delle buste di espansione e una rassegna di considerazioni di artisti famosi del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte nell'app.
Ecco i dettagli relativi alla Piazza del GCC Pokémon Pocket.
Date: martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre 2025
Sede: Boscolo Circo Massimo, Via dei Cerchi, 87 - 00186 Roma
Orari di apertura: dalle 10:15 alle 18:45 CEST
Gli Allenatori possono ottenere un biglietto gratuito visitando la pagina della Piazza del GCC Pokémon Pocket su Eventbrite.
GCC Pokémon: Megaevoluzione - L'esperienza e Museo per l'anniversario del GCC Pokémon Pocket
Gli Allenatori potranno anche ricevere più informazioni sull'espansione Megaevoluzione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e festeggiare il primo anniversario del GCC Pokémon Pocket visitando un altro evento, che farà tappa in vari paesi a partire da ottobre 2025.
GCC Pokémon: Megaevoluzione - L'esperienza è un'installazione esplorabile a piedi in cui gli Allenatori potranno ammirare dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle fantastiche carte di Megaevoluzione. Sarà inoltre possibile raccogliere dei timbri per ricevere una busta di prova e un poster del GCC Pokémon, disponibili fino a esaurimento scorte.
Il Museo per l'anniversario del GCC Pokémon Pocket, allestito nell'ambito dello stesso evento in un'area separata, contiene 10 murales digitali che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo del GCC Pokémon Pocket tra apertura delle buste, lotte, illustrazioni delle carte, missioni, bacheche e animazioni delle carte di ogni espansione già uscita. Anche qui sarà possibile svolgere un'attività di raccolta di timbri che, una volta completata, darà diritto a ricevere un codice regalo (valido una volta sola) da inserire nella pagina di utilizzo dei codici per ottenere 24 Clessidre buste nell'app.
Sedi dell'evento:
Westfield London, Londra (Regno Unito): da venerdì 3 ottobre a domenica 5 ottobre 2025
La Gavia, Madrid (Spagna): da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre 2025
Westfield Forum Des Halles, Parigi (Francia): da venerdì 17 ottobre a domenica 19 ottobre 2025
Le Gru, Torino (Italia): da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre 2025
Westfield Centro, Oberhausen (Germania): da venerdì 31 ottobre a sabato 1 novembre 2025
