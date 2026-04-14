Philips presenta il nuovo Evnia 27M2N5201P per gamer competitivi in Full HD

Illuminazione immersiva

AI-Enhanced Ambiglow è una tecnologia di illuminazione ambientale che utilizza LED RGB posizionati sul retro del monitor, configurabili per seguire contenuti audio e video durante il gaming o la visione di contenuti di intrattenimento. Nel Philips Evnia 27M2N5201P, AI-Enhanced Ambiglow analizza i contenuti a schermo e regola in tempo reale colori e luminosità, estendendo la scena oltre il pannello e nello spazio circostante.