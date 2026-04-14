Philips presenta il nuovo Evnia 27M2N5201P per gamer competitivi in Full HD
Si amplia la gamma 5000: 27" Fast IPS, Full HD (1920×1080), fino a 260 Hz e 1 msGtG
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Philips Evnia amplia la propria gamma della serie Philips Evnia 5000 con il modello 27M2N5201P, pensato per i gamer competitivi che desiderano elevati frame rate senza uscire dal formato Full HD. Il monitor è dotato di un pannello Fast IPS da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 260 Hz. Grazie a un tempo di risposta di 1 ms GtG e a 0,3 ms Smart MBR, garantisce la massima visibilità anche nelle azioni più rapide. La dotazione è completata dal supporto HDR10, Adaptive Sync, Low Input Lag e dal software Philips Evnia Precision Center.
Prestazioni ad alta velocità e qualità visiva Fast IPS
Progettato per il gameplay ad alta velocità, il Philips Evnia 27M2N5201P supporta una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, con possibilità di overclock fino a 260 Hz, contribuendo a migliorare la fluidità delle immagini durante le sequenze più rapide. Inoltre, la funzione Low Input Lag aiuta a ridurre il ritardo tra l’input e la risposta a schermo.
Per mantenere la massima nitidezza nei movimenti, la tecnologia Smart MBR da 0,3 ms riduce l’effetto di motion blur nelle scene più dinamiche, affiancando il tempo di risposta di 1 ms GtG per transizioni più definite nei titoli competitivi. Basato su un pannello Fast IPS, il Philips Evnia 27M2N5201P garantisce una resa dell’immagine uniforme anche su ampi angoli di visione, mentre la risoluzione Full HD consente di mantenere requisiti hardware accessibili. Il supporto HDR10 permette inoltre la trasmissione dei metadati HDR da sorgenti compatibili per contenuti supportati.
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Illuminazione immersiva
AI-Enhanced Ambiglow è una tecnologia di illuminazione ambientale che utilizza LED RGB posizionati sul retro del monitor, configurabili per seguire contenuti audio e video durante il gaming o la visione di contenuti di intrattenimento. Nel Philips Evnia 27M2N5201P, AI-Enhanced Ambiglow analizza i contenuti a schermo e regola in tempo reale colori e luminosità, estendendo la scena oltre il pannello e nello spazio circostante.
Ergonomia, connettività e comfort
Il supporto incluso consente la regolazione in altezza, oltre a inclinazione, rotazione e pivot, permettendo di adattare facilmente la posizione dello schermo a diverse configurazioni di scrivania e stili di gioco.
Per quanto riguarda la connettività, il Philips Evnia 27M2N5201P è dotato di una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un’uscita cuffie, supportando le principali sorgenti PC e console. Il monitor viene fornito con cavi HDMI e DisplayPort per una configurazione semplice e immediata.
Per sessioni prolungate, sono integrate tecnologie Flicker-free e LowBlue Mode, insieme alla tecnologia SoftBlue, per favorire il comfort visivo. Il software Philips Evnia Precision Center consente inoltre di gestire impostazioni e profili, offrendo la possibilità di regolare i parametri principali e configurare il monitor oltre i controlli a schermo.
Prezzo e disponibilità
Il Philips Evnia 27M2N5201P è disponibile da aprile ad un prezzo consigliato di 179 euro.