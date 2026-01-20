Logo SportMediaset

"Community as a Form of Research"

Paolo Maldini nuovo volto di Stone Island: la campagna

L'ex capitano del Milan coinvolto con icone sportive come Hide Nakata e Carmelo Anthony

20 Gen 2026 - 10:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Paolo Maldini sbarca sul pianeta Stone Island. L'ex capitano del Mila è l'ultimo volto di "Community as a Form of Research", la campagna che ha coinvolto icone sportive come Hide Nakata e Carmelo Anthony. Un legame, quello tra il brand e lo sport, sempre più forte che si è consolidato negli anni. Da qui la scelta di puntare su un'icona calcistica come il classe 1968 che ha passato la sua vita in rossonero.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

