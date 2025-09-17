Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
VIDEOGIOCHI

Sony e Panini celebrano i 30 di PlayStation con una serie di card esclusive

Prodotta in sole 4.000 box sigillate, la collezione arriverà il 29 settembre

17 Set 2025 - 12:32
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Trent’anni fa la prima console PlayStation faceva il suo ingresso nelle case degli europei. Per celebrare questa ricorrenza speciale, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un progetto esclusivo, realizzato in collaborazione con Panini, marchio storico del collezionismo: una raccolta esclusiva di card dedicate ai momenti, ai titoli e alle console che hanno segnato la storia di PlayStation.

Questa edizione speciale ripercorre tre decenni di innovazione e passione attraverso un simbolo senza tempo della memoria condivisa: le grandi collezioni Panini. Ogni card diventa un frammento di storia, un omaggio all’evoluzione del gaming e alle emozioni che i titoli iconici del brand – da Gran Turismo a God of War, fino a The Last of Us – hanno saputo suscitare in milioni di giocatori in tutto il mondo.

Prodotta in sole 4.000 box sigillate, la collezione si articola in tre categorie:
28 Card Base – un viaggio attraverso le cinque generazioni di console PlayStation®, dalla leggendaria console PS1 all’attuale PS5.
5 Card Rare – dedicate a videogiochi che hanno ridefinito il concetto di intrattenimento, selezionati per il loro impatto culturale.
Card Numerate – una card esclusiva dedicata alla nuova PS5 Pro – 30th Anniversary Edition, in 4 varianti cromatiche con diversa rarità.

Ogni box conterrà 30 card totali: le 28 Base, una Rara e una Numerata, inserita casualmente.

La raccolta sarà disponibile, in esclusiva per il mercato italiano, in tutti i punti vendita di Gamelife e sul sito ufficiale gamelife.it. Il lancio ufficiale è previsto per il 29 settembre, in concomitanza con la data in cui Sony Interactive Entertainment celebra il trentesimo anniversario europeo di PlayStation (29 settembre 1995).

Leggi anche

Arriva l’app PlayStation Family per il gioco sicuro

playstation
panini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri
Notizie del giorno
Vedi tutti
18:06
Furlani nella storia: oro mondiale nel lungo di Tokyo con 8,39
18:03
Sci, Franzoso: Innerhofer e altri azzurri rientrano dal Cile
17:57
Donnarumma: "Mai avuto dubbi: volevo solo il City"
17:51
Billie Jean King Cup: è l'Ucraina l'avversaria dell'Italia in semifinale
Sportmediaset Late News del 17 settembre 2025