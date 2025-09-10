Arriva l’app PlayStation Family per il gioco sicuro

Arriva su dispositivi iOS e Android, l’app PlayStation Family. Si tratta di un modo semplice per i genitori di gestire l’esperienza di gioco dei propri figli direttamente dai dispositivi mobile, confermando l’impegno di Sony Interactive Entertainment a garantire un gioco sicuro per giocatori di tutte le età e per le loro famiglie. L’app offre una nuova esperienza, che include le funzionalità di Parental Control già disponibili sulle console PS5 e PS4, come le impostazioni di tempo di gioco e le di restrizione d’età dei giochi. Tra le nuove funzionalità, i genitori possono gestire il tempo di gioco dei propri figli tramite report delle attività, avere maggiore visibilità su ciò a cui i bambini stanno giocando e approvare richieste di tempo extra, tutto con un semplice tocco sullo schermo.