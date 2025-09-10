Arriva l’app PlayStation Family per il gioco sicuro

Fin da subito disponibile su App Store e Google Play
Arriva su dispositivi iOS e Android, l’app PlayStation Family. Si tratta di un modo semplice per i genitori di gestire l’esperienza di gioco dei propri figli direttamente dai dispositivi mobile, confermando l’impegno di Sony Interactive Entertainment a garantire un gioco sicuro per giocatori di tutte le età e per le loro famiglie. L’app offre una nuova esperienza, che include le funzionalità di Parental Control già disponibili sulle console PS5 e PS4, come le impostazioni di tempo di gioco e le di restrizione d’età dei giochi. Tra le nuove funzionalità, i genitori possono gestire il tempo di gioco dei propri figli tramite report delle attività, avere maggiore visibilità su ciò a cui i bambini stanno giocando e approvare richieste di tempo extra, tutto con un semplice tocco sullo schermo.
Ecco alcune delle funzionalità dell’app PlayStation Family:
-Onboarding guidato: goditi un’esperienza guidata e attenta nella configurazione di un account per bambini con l’app PlayStation Family.
-Notifiche in tempo reale: ricevi notifiche in tempo reale sul titolo a cui un bambino sta giocando. Approva o rifiuta le richieste del bambino di tempo di gioco extra, giochi limitati e comunicazione da un dispositivo mobile: sei tu a decidere.
-Report delle attività: esamina a colpo d’occhio i report delle attività giornaliere e settimanali. I genitori possono visualizzare informazioni aggiornate sul tempo di gioco e sull’attività di un bambino.
-Gestione del tempo di gioco: imposta i limiti del tempo di gioco per ogni giorno della settimana. I bambini possono usufruire di una maggiore flessibilità richiedendo un aumento del tempo di gioco dalla console, mentre i genitori possono accettare o rifiutare le richieste da telefono o tablet.
-Gestione delle spese: gestisci le attività di spesa aggiungendo fondi, visualizzando i saldi e impostando un limite di spesa mensile per gli acquisti del bambino sul PlayStation Store.
-Filtri contenuti: scegli e configura contenuti adatti all’età con il tocco di un pulsante. Abbiamo incluso dei parametri predefiniti che applicano automaticamente le impostazioni consigliate per le diverse fasce d’età, con la possibilità di modificare ogni impostazione in base alle esigenze specifiche del bambino.
-Interazioni sociali: personalizza le impostazioni della privacy e le modalità di connessione e gioco del bambino. Gestisci l’accesso alle funzionalità social.
L’app PlayStation Family è compatibile con iOS versione 14 e Android 8 o superiore e si può scaricare e provare su App Store e/o Google Play.
