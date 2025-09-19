Oakley Meta Vanguard apre l'era dell'Athletic Intelligence

All’inizio dell’anno, Oakley e Meta hanno presentato una nuova categoria eyewear: i Performance AI glasses per gli atleti, un connubio perfetto di estetica d’impatto e tecnologia all’avanguardia. E quello è stato solo il principio. Dopo oltre cinquant’anni di innovazione nel campo dello sport, del design e delle performance, Oakley ha progettato da zero – insieme a Meta – gli AI glasses: occhiali con intelligenza artificiale per gli sport ad alta intensità, gli allenamenti estremi e le competizioni.