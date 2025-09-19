Oakley Meta Vanguard apre l'era dell'Athletic Intelligence

Oakley Meta Vanguard, un nuovo modo di fare sport e... video
All’inizio dell’anno, Oakley e Meta hanno presentato una nuova categoria eyewear: i Performance AI glasses per gli atleti, un connubio perfetto di estetica d’impatto e tecnologia all’avanguardia. E quello è stato solo il principio. Dopo oltre cinquant’anni di innovazione nel campo dello sport, del design e delle performance, Oakley ha progettato da zero – insieme a Meta – gli AI glasses: occhiali con intelligenza artificiale per gli sport ad alta intensità, gli allenamenti estremi e le competizioni.
Oggi, in occasione dell’evento Connect, Meta ha annunciato la prossima evoluzione: Oakley Meta Vanguard, una linea di Performance AI Glasses per chi non si accontenta di superare i limiti, ma ne inventa di nuovi.
“l nostro obiettivo è da sempre immaginare il futuro e concretizzarlo già nel presente”, afferma Caio Amato, Global President di Oakley. “Siamo stati i pionieri del segmento sport performance e adesso, con Oakley Meta Vanguard, fissiamo un nuovo punto di riferimento. Con i Performance AI Glasses abbiamo voluto ridefinire il concetto stesso di occhiale sportivo, trasformandolo in uno strumento capace di amplificare davvero il potenziale umano. È un salto verso una nuova era di possibilità.”
“Gli occhiali sono il segmento wearable in più rapida crescita, e siamo orgogliosi di essere alla guida di questa trasformazione con una nuova generazione di dispositivi intelligenti indossabili”, aggiunge Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica. “Quando il design iconico incontra l’intelligenza artificiale, come abbiamo di recente dimostrato con Oakley Meta HSTN, nascono prodotti wearable destinati a cambiare il modo in cui immaginiamo il futuro dell’eyewear. Insieme a Meta, stiamo creando una categoria trasversale, che unisce più funzionalità, tecnologie, brand e community a livello globale. E siamo solo all’inizio.”
Oakley Meta Vanguard coniuga il design sportivo che da sempre contraddistingue Oakley e la tecnologia AI di ultima generazione per offrire agli atleti insight approfonditi sulle proprie performance. Un alleato per vivere ogni istante al massimo e rivivere i propri trionfi, in pista, su strada o sulla neve. A dare volto alla campagna globale di lancio ci saranno gli atleti del Team Oakley, tra cui la leggenda del ciclismo Mark Cavendish: una celebrazione dell’unione tra la tradizione sportiva del brand e l’AI all’avanguardia di Meta.
Pensati per chi vive lo sport al massimo.
Gli Oakley Meta Vanguard sono progettati per chi affronta le condizioni più impegnative: velocità estreme, terreni difficili, situazioni al limite. Grazie alla possibilità di accedere a funzioni avanzate senza l’uso delle mani, gli atleti possono concentrarsi totalmente sul momento, vivendo in prima persona una delle frontiere più affascinanti della tecnologia contemporanea. È la nuova era dell’Athletic Intelligence: innovazione allo stato puro con lo stile distintivo di Oakley.
Con Oakley Meta Vanguard, le performance atletiche si spingono oltre, grazie a funzionalità che accompagnano ogni sfida:
Integrazione con le app sportive: la compatibilità con app come Strava e Garmin ti permette di monitorare i tuoi risultati in tempo reale e di rimanere concentrato sui tuoi obiettivi mentre la tecnologia lavora in background.
Insight personalizzati, in ogni momento: fai salire di livello i tuoi allenamenti. Grazie all’integrazione con le app salute, ti basta dire “Hey Meta, qual è il mio battito?” o “Come sto andando?” per ricevere risposte immediate tramite notifiche LED. Con Garmin autocapture, i tuoi traguardi vengono registrati in automatico, così puoi continuare a dare il massimo, senza mai fermarti e sempre a mani libere.
Batteria a lunghissima durata: fino a 9 ore di utilizzo e 6 ore di riproduzione audio continua: l’autonomia che serve per una maratona o un’uscita da 100 km in bici. E con la custodia di ricarica hai altre 36 ore a disposizione, mentre la ricarica rapida ti dà il 50% di batteria in soli 20 minuti.
Fotocamera POV a mani libere: documenta i tuoi momenti da record o la discesa perfetta senza toccare nemmeno un tasto. La fotocamera da 12 MP con lente grandangolare da 122° registra video in 3K, anche in slow motion o hyperlapse, e persino con stabilizzazione regolabile, per garantire un risultato professionale da rivedere e analizzare.
Il tuo highlight reel personale: riprendi le tue imprese da un punto di vista unico: il tuo. Le nuove modalità di registrazione, come slow motion, hyperlapse e stabilizzazione video, ti permettono di raccontare ogni sfida in modo creativo. Che tu voglia migliorare i tuoi risultati o mostrare al mondo le tue vittorie, con Oakley Meta Vanguard sei sempre al centro dell’azione.
Audio immersivo: gli speaker open-ear sono progettati per farsi sentire in qualsiasi ambiente, dalle strade trafficate ai trail percorsi ad alta velocità. Il sistema a cinque microfoni riduce il rumore del vento e garantisce la qualità di chiamate, messaggi e comandi vocali: nessuna interruzione, solo performance.
Design studiato nei minimi dettagli
Oakley Meta Vanguard adotta il sistema Three-Point Fit di Oakley con tre naselli intercambiabili, anche per nasi alti e bassi, così puoi contare su massima vestibilità e stabilità anche durante le attività più intense. La montatura è compatibile con caschi da ciclismo e cappellini, e vanta una resistenza a polvere e acqua certificata IP67. In pratica, niente ti può fermare.
Le lenti avvolgenti con tecnologia Oakley® PRIZM™ migliorano contrasto e colori, rendendo visibili anche i minimi dettagli e proteggendo gli occhi da sole, vento, polvere e corpi estranei. Per vedere meglio, reagire più in fretta e dare il massimo.
E dato che ogni atleta ha il suo stile, abbiamo creato una gamma di quattro combinazioni di montatura e lenti, così puoi trovare il modello perfetto per te:
Oakley Meta Vanguard Matte Black con lenti PRIZM™ 24K
Oakley Meta Vanguard Matte White con lenti PRIZM™ Black
Oakley Meta Vanguard Matte Black con lenti PRIZM™ Road
Oakley Meta Vanguard Matte White con lenti PRIZM™ Sapphire
Cambiare le lenti di Oakley Meta Vanguard è facilissimo. Che tu voglia sostituirle perché le condizioni di luce sono cambiate o semplicemente perché desideri un look diverso, puoi farlo in qualsiasi momento e in pochi secondi. Per le lenti sostitutive, vendute separatamente, puoi scegliere tra PRIZM ™ Road, PRIZM ™ 24K, PRIZM ™ Black e PRIZM ™ Sapphire, cui si aggiungerà presto anche la variante PRIZM ™ Low Light.
Disponibilità del prodotto
Oakley Meta Vanguard sarà disponibile in USA, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Australia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svizzera e Paesi Bassi. Stiamo inoltre lavorando per portare il prodotto anche in Messico, India, Brasile ed Emirati Arabi Uniti entro la fine dell’anno.
