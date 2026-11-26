Il cuore operativo dell’iniziativa è un videogioco in pixel art ottimizzato per dispositivi mobile e articolato su tre livelli di difficoltà crescente. La protagonista è una figura femminile che attraversa le tappe cardine della vita – infanzia, adolescenza ed età adulta –, a simboleggiare l'esposizione costante delle donne a giudizi, etichette ed espressioni svalutanti. Lungo il percorso, ambientato nei luoghi tipici della quotidianità come il parco giochi, la scuola e l’ufficio, l’eroina affronta mostri che le scagliano contro stereotipi e frasi denigratorie reali. Il videogioco non attribuisce alla protagonista l'onere del cambiamento: la sua figura rappresenta chi subisce queste espressioni, mentre spetta alla comunità dei giocatori, ragazze e ragazzi insieme, il compito di riconoscere la tossicità delle parole e neutralizzarla. Una volta sconfitti, i mostri si trasformano in fiori e le frasi negative lasciano spazio a messaggi positivi e di rispetto, che vanno a comporre un giardino personale all'interno del gioco.