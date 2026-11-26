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Motorola rinnova il proprio impegno per la lotta alla violenza di genere con il nuovo progetto “Non sono solo parole. Semina rispetto, un fiore alla volta”. L'azienda sceglie di affrontare la violenza di genere agendo sul linguaggio tossico attraverso la gamification, unendo i codici dell'intrattenimento alla serietà di una delle sfide culturali più urgenti del nostro tempo. L’iniziativa è stata sviluppata al fianco di partner consolidati come Telefono Rosa e Polizia di Stato, ed è promossa dall'On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Il progetto nasce dalla constatazione che i dati che fotografano questo fenomeno continuano a essere allarmanti. Secondo l’indagine ISTAT del 2025 sulla violenza contro le donne, infatti, una donna su tre in Italia è vittima di violenza, mentre la Survey TEEN 2024 di Fondazione Libellula evidenzia come un adolescente su cinque non sia ancora in grado di riconoscere gli abusi all'interno delle relazioni di coppia. È da questa consapevolezza che Motorola sceglie di agire alla radice del problema, individuando nel linguaggio quotidiano lo spazio primario di prevenzione. Le parole non sono mai neutre: possono minimizzare, colpevolizzare, normalizzare il controllo o il possesso e zittire, ma possono anche aprire all'ascolto, al consenso e al rispetto reciproco. Da qui nasce il titolo “Non sono solo parole”, fondato sul principio che il modo in cui parliamo contribuisce in maniera determinante a definire il modo in cui ci relazioniamo agli altri. Portando questo tema all'interno di un'esperienza interattiva su mobile, Motorola sfrutta i propri asset tecnologici per trasformare la presa di coscienza individuale in un'azione collettiva e sistemica.
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Scegliere il videogioco come strumento di comunicazione strategica significa portare il messaggio direttamente nei luoghi digitali in cui ragazze e ragazzi della Gen Z vivono e comunicano quotidianamente. Come attestano le recenti indagini ISTAT, oltre sette giovani su dieci tra gli 11 e i 17 anni giocano regolarmente ai videogiochi, e la quasi totalità lo fa attraverso lo smartphone. Connettere due dimensioni apparentemente distanti come il gioco e un tema sociale complesso rappresenta il fulcro innovativo del progetto: sfruttando le dinamiche di livelli, sfide, evoluzione e condivisione, Motorola trasforma la viralità in una leva fortemente positiva, capace di innescare una riflessione profonda sui comportamenti quotidiani, mentre l’approfondimento più strutturato viene affidato a istituzioni ed esperti.
Il cuore operativo dell’iniziativa è un videogioco in pixel art ottimizzato per dispositivi mobile e articolato su tre livelli di difficoltà crescente. La protagonista è una figura femminile che attraversa le tappe cardine della vita – infanzia, adolescenza ed età adulta –, a simboleggiare l'esposizione costante delle donne a giudizi, etichette ed espressioni svalutanti. Lungo il percorso, ambientato nei luoghi tipici della quotidianità come il parco giochi, la scuola e l’ufficio, l’eroina affronta mostri che le scagliano contro stereotipi e frasi denigratorie reali. Il videogioco non attribuisce alla protagonista l'onere del cambiamento: la sua figura rappresenta chi subisce queste espressioni, mentre spetta alla comunità dei giocatori, ragazze e ragazzi insieme, il compito di riconoscere la tossicità delle parole e neutralizzarla. Una volta sconfitti, i mostri si trasformano in fiori e le frasi negative lasciano spazio a messaggi positivi e di rispetto, che vanno a comporre un giardino personale all'interno del gioco.
La metafora si amplia ulteriormente attraverso il coinvolgimento di altre persone: condividendo il punteggio e invitando nuovi giocatori a partecipare, il giardino personale di ciascun utente si unisce a quelli dei compagni di percorso, dando vita a un grande giardino digitale collettivo e visibile a tutti. In questo modo la partecipazione individuale si traduce in un gesto corale, a dimostrazione che il superamento degli stereotipi verbali e della violenza di genere non è una battaglia che le donne devono combattere da sole, ma un impegno comune.
Dal videogioco è inoltre possibile scaricare una guida pratica e smart sviluppata da Motorola con il contributo di esperti e partner istituzionali. Il booklet va oltre la dimensione ludica del gioco, offrendo ai più giovani uno strumento concreto per comprendere l'impatto delle parole, distinguere le espressioni manipolatorie o tossiche da quelle sane e rispettose, ed esplorare tematiche fondamentali come l'ascolto critico, il valore del consenso e il confine tra affetto e controllo. La guida accompagna ragazze e ragazzi nell’individuazione tempestiva dei segnali di pericolo o di abuso, indicando chiaramente a chi rivolgersi, come chiedere aiuto e quali passi intraprendere per tutelare sé stessi o i propri coetanei.
Questa iniziativa rappresenta il naturale approdo di un percorso triennale coerente di responsabilità sociale avviato da Motorola per orientare un uso positivo e consapevole della tecnologia. Nel 2023 il brand ha lanciato “Responsible Jersey”, un progetto rivolto in particolare al pubblico maschile che ha visto la trasformazione dello spazio da sponsor sulle maglie dell’AC Monza in una piattaforma contro la violenza sulle donne, chiamando gli uomini a farsi ambasciatori di responsabilità. Nel 2024 il cammino è proseguito con “NonMiViolare”, campagna focalizzata sull'educazione all'uso dello smartphone e sul contrasto al revenge porn, che ha portato alla distribuzione capillare di una guida in oltre 70.000 copie. Con “Non sono solo parole”, nel 2026 Motorola consolida e amplia questa traiettoria, agendo sul piano culturale e del dialogo per aiutare le nuove generazioni a disarmare gli stereotipi verbali fin dalle prime esperienze di socialità.