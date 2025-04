Monster Energy Supercross 25: è tornato il campionato di motocross più seguito del mondo

Molti cambiamenti sono stati fatti anche riguardo alla fisica. La gestione del peso e della posizione del corpo del pilota risulta decisiva e consente un migliore equilibrio e un senso più autentico dello sforzo fisico sostenuto dai veri piloti. Soprattutto quando si è in volo, ci si può muovere in sella in maniera assolutamente libera, non solo per esibirsi in whip e scrub, ma anche per guadagnare sensibilmente tempo. Ci è poi sembrato che anche in fase di frenata si debba essere più precisi e sensibili che in passato. L'IA neurale non è da meno e risulta decisamente più competitiva a ogni livello di difficoltà, con ciascun pilota dotato di una propria personalità e caratteristiche di guida. In particolare, diventa meno avventata in certi momenti di caos. Ai livelli più bassi, però, basta un rettilineo e una serie di whoops per recuperare il terreno perso e involarsi in solitaria. Comunque sia, non manca la possibilità di personalizzare i tanti aiuti elettronici, compreso l'immancabile "rewind".