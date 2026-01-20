Milano Cortina 2026 arriva a Città del sole: ecco i Flo, i peluche dei Giochi invernali

Dopo il successo delle mascotte di Parigi 2024, arrivano in una selezione di negozi Città del sole i Flo, morbidissimi bucaneve che celebrano lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con una collezione esclusiva di peluche, portachiavi e un tenero cappello imbottito per assistere al caldo alle attesissime competizioni di Milano Cortina 2026.



I Flo, compagni ufficiali delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sono disponibili in negozi selezionati Città del sole e online. Questi piccoli personaggi curiosi e irresistibili, tre Olimpici e tre Paralimpici, rappresentano la promessa di nuovi inizi e incarnano i valori di amicizia e unità dei Giochi.