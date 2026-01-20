Milano Cortina 2026 arriva a Città del sole: ecco i Flo, i peluche dei Giochi invernali

© Ufficio Stampa
Dopo il successo delle mascotte di Parigi 2024, arrivano in una selezione di negozi Città del sole i Flo, morbidissimi bucaneve che celebrano lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con una collezione esclusiva di peluche, portachiavi e un tenero cappello imbottito per assistere al caldo alle attesissime competizioni di Milano Cortina 2026.
I Flo, compagni ufficiali delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sono disponibili in negozi selezionati Città del sole e online. Questi piccoli personaggi curiosi e irresistibili, tre Olimpici e tre Paralimpici, rappresentano la promessa di nuovi inizi e incarnano i valori di amicizia e unità dei Giochi.
Creati per affiancare le mascotte Tina e Milo ed elettrizzare il pubblico in vista di Milano Cortina 2026, questi personaggi sono molto più di semplici souvenir: sono veri compagni d'avventura e i migliori alleati delle mascotte olimpiche.
Irresistibili e pieni di umorismo, portano un tocco di fantasia ed eleganza all'universo Olimpico e Paralimpico, incantando sia grandi che piccini con i loro tratti adorabili e il loro spirito allegro.
Una collezione pensata per tutti
Doudou et Compagnie, licenziatario ufficiale di Milano Cortina 2026, ha creato una gamma completa di peluche Flo: dai pratici portachiavi alle versioni da collezione da 20 e 30 cm, fino agli spettacolari modelli extra-large da 80 cm. Ogni peluche è realizzato con la morbidezza e l'attenzione ai dettagli che hanno reso celebre il marchio francese in 25 anni di attività. Alla linea si affianca un irresistibile cappellino imbottito ispirato allo spirito avventuroso di Flo.
La collezione è disponibile nei negozi Città del sole di Verona, Pordenone, Treviso, Vicenza, Padova, Como e in tutti i punti vendita di Milano oltre che online, offrendo ai fan l'opportunità di collezionare l'intera famiglia dei personaggi dei Giochi invernali.
© Ufficio Stampa