Milan Games Week & Cartoomics chiude un'edizione da record con oltre 130mila visitatori

L'appuntamento 2025 andata in scena a Fiera Milano ha superato gli straordinari numeri raggiunti lo scorso anno: videogame, fumetti, giochi, collezionabili, musica, ospiti nazionali e internazionali, e un pubblico di veri appassionati hanno popolato l’edizione più grande di sempre
© Ufficio Stampa
Milan Games Week & Cartoomics 2025, il grande evento dedicato al mondo dei videogame, fumetti, giochi, collezionabili, musica e cultura pop, prodotto e organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, non ha solo confermato le aspettative, ma è riuscito a superare i numeri da record raggiunti lo scorso anno: tutte le tre giornate hanno, infatti, registrato incremento di pubblico per un totale di oltre 130 mila visitatori. Un risultato eccezionale che rende MGWCMX un vero punto di riferimento culturale, in grado di attirare un pubblico sempre più variegato e capace di crescere in modo esponenziale. L’edizione del prossimo anno è all’orizzonte, tanto che le date di Milan Games Week & Cartoomics 2026 sono già state definite: l’appuntamento sarà dal 27 al 29 novembre, nell’ormai consolidata cornice di Fiera Milano.
Un’edizione, quella appena conclusa, che si è sviluppata lungo le aree tematiche studiate appositamente per permettere a tutti i visitatori di dare sfogo alle proprie passioni. Chi ha preso parte a Milan Games Week & Cartoomics 2025 ha senz’altro avuto l’irripetibile opportunità di incontrare da vicino grandi ospiti internazionali, assoluti protagonisti nell’universo del gaming: il leggendario Troy Baker, uno dei più grandi performer della scena videoludica; Kirsty Rider, Maxence Cazorla e Rich Keeble, che hanno dato vita ad alcuni dei principali protagonisti di Clair Obscur: Expedition 33, videogioco in grado di ottenere ben 12 nomination ai prossimi The Game Awards (record); Roger Clark e Rob Wiethoff, celebri per i loro ruoli in Red Dead Redemption 2, videogioco che è recentemente diventato il quarto più venduto di tutti i tempi; Hitoshi Sakimoto, compositore giapponese celebre in tutto il mondo grazie alle sue colonne sonore dedicate a saghe importantissime, come Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII.
Tante anche le superstar provenienti dal mondo del fumetto e dei manga, che hanno contribuito al successo di questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2025: Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, i due autori del manga Pokémon – La Grande Avventura; l’Editor in Chief di Marvel Comics C.B. Cebulski e l’autrice unica di Ultimate X-Men, Peach Momoko; Brian Michael Bendis, “papà” di Miles Morales e Jessica Jones e Kim “Jimmy” Ji-Min, disegnatrice coreana che ha illustrato il webtoon Navillera. E poi ancora Trevor Hairsine, Rafa Sandoval, Paul Azaceta, e tantissimi grandi artisti italiani di fama globale, come Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Sio, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Mogiko, Zulema Scotto Lavina e molti altri.
Il pubblico ha invaso i padiglioni di Milan Games Week & Cartoomics anche per incontrare i più amati creator e streamer, assistere allo spettacolo delle finali della K-Pop League Italia, immergersi negli show musicali di Radio 105 con Fred De Palma, BigMama e Sarah Toscano e in quelli dell’Urban Show by DNSTY, che ha portato sul Central Stage artisti del calibro di AVA, Flaco G, Neza, Bello Figo, Greg Willen, Vegas, Astro, Paky, Andry TheHitmaker, Ensi e Nerone, Dani Faiv, Young Hash e Nitro, per uno spettacolo di cultura urban unico in Italia.
Visto il successo e il sempre più crescente interesse, Milan Games Week & Cartoomics 2025 dà già l'appuntamento per il prossimo anno: dal 27 al 29 novembre 2026 tutti a Fiera Milano.
