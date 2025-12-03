Milan Games Week & Cartoomics chiude un'edizione da record con oltre 130mila visitatori

Tante anche le superstar provenienti dal mondo del fumetto e dei manga, che hanno contribuito al successo di questa edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2025: Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, i due autori del manga Pokémon – La Grande Avventura; l’Editor in Chief di Marvel Comics C.B. Cebulski e l’autrice unica di Ultimate X-Men, Peach Momoko; Brian Michael Bendis, “papà” di Miles Morales e Jessica Jones e Kim “Jimmy” Ji-Min, disegnatrice coreana che ha illustrato il webtoon Navillera. E poi ancora Trevor Hairsine, Rafa Sandoval, Paul Azaceta, e tantissimi grandi artisti italiani di fama globale, come Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Sio, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Mogiko, Zulema Scotto Lavina e molti altri.