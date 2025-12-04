Logo SportMediaset

Mondiale 2026

Spagna, Francia e Inghilterra: ecco le favorite per la vittoria finale

Il supercomputer Opta ha elaborato le prime previsioni in vista della Coppa del Mondo della prossima estate. La Spagna è la nazionale con la probabilità più alta di vittoria. Anche le squadre che dovranno vedersela con i playoff hanno una loro percentuale. 

04 Dic 2025 - 13:35
