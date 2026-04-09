Miele SneakerWash: pulizia da podio per sneakers e scarpe sportive
Arrivano l’innovativo sacchetto per il lavaggio e il detersivo in tabs per un lavaggio semplice, efficace e delicato
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La passeggiata con il cane, l'allenamento all'aria aperta o un pomeriggio al parco giochi; la vita quotidiana lascia segni sulle nostre scarpe. Pulirle a mano dopo l'uso è spesso un'operazione lunga e poco efficace. Per le sneakers o le scarpe sportive, una soluzione è il lavaggio in lavatrice, ma sempre a condizione che le scarpe siano adeguatamente protette e previa verifica della compatibilità dei materiali con il lavaggio in lavatrice e controllo delle temperature. Per ottenere sneakers e scarpe sportive pulite e pronte alla prossima sessione di giochi con i pet o alle passeggiate, Miele ha lanciato SneakerWash, l'innovativo sistema, compatibile con tutte le lavatrici domestiche standard, composto da un sacchetto per il lavaggio (SneakerWash Bag) e da un detersivo in tabs (SneakerTab), che consente il lavaggio semplice, efficace e delicato delle sneakers e delle scarpe sportive.
Interazione perfetta di sacchetto e detersivo in tabs
Con il sacchetto per il lavaggio, SneakerWash Bag, appositamente progettato, Miele combina in modo ideale funzionalità e protezione: tre strati di materiale in rete di alta qualità ammortizzano gli urti e proteggono sia le sneakers, le scarpe sportive, sia il cestello della lavatrice da eventuali danni.
Allo stesso tempo, le strisce in microfibra sui lati del sacchetto assicurano una pulizia mirata e delicata nella parte tra la suola e la scarpa. SneakerWash Bag è dotato di uno scomparto separato per i lacci che garantisce il lavaggio perfetto e impedisce che si aggroviglino durante il processo.
Le SneakerTabs sono il complemento perfetto del sacchetto per il lavaggio SneakerWash Bag. Il detergente predosato in forma di pastiglie è stato sviluppato appositamente per le esigenze specifiche dei materiali delle sneakers e delle scarpe sportive (da verificare prima di avviare il lavaggio con soluzione SneakerWash e lavatrice). Grazie a una combinazione di enzimi altamente efficace, le pastiglie rimuovono lo sporco tipico, come terra ed erba, a soli 30 °C. Mentre la formula di protezione del colore preserva le nuance di sneakers o scarpe sportive, la delicata fragranza garantisce un profumo gradevolmente fresco e duraturo. Per facilitare il dosaggio, il sacchetto per il lavaggio SneakerWash Bag è dotato di un piccolo scomparto al centro della parte esterna in grado di contenere esattamente una SneakerTab.
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I vantaggi di Miele SneakerWash
Perché utilizzare un sacchetto per il lavaggio di sneakers o di scarpe sportive? Miele SneakerWash Bag è pensato sia per la pulizia che per la cura di questa tipologia di calzature, infatti, grazie all’imbottitura e al design del sacchetto che prevede due scomparti, ognuno per singola scarpa, si riducono gli impatti fra le due scarpe e conseguentemente si può limitare la loro deformazione. Ancora, le zone di pulizia integrate in microfibra aiutano a migliorare la rimozione meccanica dello sporco.
“Da 126 anni ci impegniamo a sviluppare soluzioni che semplifichino notevolmente la vita quotidiana dei nostri clienti - spiega Gernot Trettenbrein, Senior Vice President New Growth Factory - . Con SneakerWash, stiamo introducendo un nuovo approccio alla cura delle sneakers, ampliando la nostra gamma di prodotti per il lavaggio”.
SneakerWash Set, composto dal sacchetto per il lavaggio e tre SneakerTabs, è disponibile nei migliori negozi di elettronica di consumo e sul sito Miele.it, al prezzo raccomandato al pubblico di € 59,90.