Miele SneakerWash: pulizia da podio per sneakers e scarpe sportive

La passeggiata con il cane, l'allenamento all'aria aperta o un pomeriggio al parco giochi; la vita quotidiana lascia segni sulle nostre scarpe. Pulirle a mano dopo l'uso è spesso un'operazione lunga e poco efficace. Per le sneakers o le scarpe sportive, una soluzione è il lavaggio in lavatrice, ma sempre a condizione che le scarpe siano adeguatamente protette e previa verifica della compatibilità dei materiali con il lavaggio in lavatrice e controllo delle temperature. Per ottenere sneakers e scarpe sportive pulite e pronte alla prossima sessione di giochi con i pet o alle passeggiate, Miele ha lanciato SneakerWash, l'innovativo sistema, compatibile con tutte le lavatrici domestiche standard, composto da un sacchetto per il lavaggio (SneakerWash Bag) e da un detersivo in tabs (SneakerTab), che consente il lavaggio semplice, efficace e delicato delle sneakers e delle scarpe sportive.