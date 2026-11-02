Luca Guarino è il campione italiano della Red Bull Wings Cup: "Il calcio è la mia passione"

Il percorso per nominare il Campione italiano di Red Bull Wings Cup è iniziato a settembre, in concomitanza con l’uscita di EA SPORTS FC 27, e si è concluso il 31 ottobre durante Lucca Comics & Games. Una serrata serie di sfide che ha visto migliaia di giocatori italiani competere inizialmente nelle università e online, per poi culminare tra le mura di Lucca all’interno di un padiglione interamente dedicato a Red Bull Wings Cup, dove ai 14 finalisti della University League offline e della Open League online si sono aggiunti due ulteriori giocatori selezionati direttamente in loco. Un’occasione unica per trasformarsi da giocatori di tutti i giorni a gamer internazionali e staccare il biglietto per la Finale Mondiale di Miami, che si svolgerà il prossimo gennaio all’interno dell’Inter Miami CF Stadium, in Florida. Dopo una sfida best of 3 ricchissima di colpi di scena e giocata in modalità Kick Off 95 su Playstation 5 grazie al supporto di Sony Interactive Entertainment, partner tecnico del torneo, a rappresentare l’Italia a Miami sarà Luca Guarino, in gioco “Luconegua”, giovane ventiduenne di Roma qualificato per ben due volte alla eChampions League, che dopo aver scalato la vetta della University League di Red Bull Wings Cup è riuscito a mantenere la posizione durante tutte le fasi finali tenutesi a Lucca. Il campione ha affrontato una sfida all’ultimo cross contro Daniele Culiers, già suo compagno in alcune competizioni internazionali precedenti, tra cui quella del 2023 in cui, insieme, trovarono spazio tra le migliori 4 coppie al mondo. È stata quindi una finale quasi familiare, come ha poi confermato a Sportmediaset.it.