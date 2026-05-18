Lenovo lancia "Your Club Your Canvas" con Becky G: il Treviso FBC scelto per l'Italia nel progetto globale con l'AI

“Essere stati scelti da Lenovo per rappresentare l’Italia in un progetto internazionale è un importante riconoscimento per il Treviso FBC e per tutta la città” afferma Alessandro Botter, Presidente del Treviso FBC. “Questo conferma che il calcio di provincia, quando è legato al territorio e vissuto con autenticità, può avere un forte valore culturale e sociale, soprattutto per i giovani. La nostra storia recente è fatta di rinascita e appartenenza, valori che condividiamo ogni giorno con tifosi, famiglie, volontari e partner. Per questo crediamo molto in un’iniziativa che mette al centro la creatività dei giovani e il legame tra calcio e comunità”.